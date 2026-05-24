Un studio français ressuscite l’univers culte de “Battlestar Galactica” avec un jeu de survie spatial

Vingt ans après le succès de la série culte Battlestar Galactica, un studio indépendant basé à Montpellier redonne vie à cet univers emblématique à travers un nouveau jeu vidéo de stratégie sur PC. Baptisé Battlestar Galactica : Shattered Hopes, le projet est développé par le studio Alt Shift, qui réunit une douzaine de passionnés de science-fiction et de jeux de stratégie.

Une plongée dans la survie de l’humanité

Le jeu transporte les joueurs au cœur d’une flottille spatiale composée des derniers survivants de l’humanité. Leur objectif : fuir les Cylons, des robots déterminés à éradiquer l’espèce humaine, dans une aventure directement inspirée des premiers épisodes de la série diffusée en 2004.

Gestion des ressources, combats spatiaux et prises de décisions stratégiques rythment cette expérience pensée comme un véritable jeu de survie. Les joueurs doivent notamment faire face à des attaques permanentes de chasseurs ennemis, de bombardiers et de missiles tout en protégeant leur flotte.

Pour Julien Cotret, cofondateur du studio, travailler sur cette licence représentait “un gros rêve”. Il estime que la série a marqué “les débuts des séries américaines plus complexes et plus riches”, avec une approche indépendante qui correspondait parfaitement à l’ADN du studio montpelliérain.

Un projet né d’un heureux hasard

L’aventure aurait démarré presque par accident. Frédéric Lopez, dirigeant du studio, explique qu’une simple discussion autour de la série lors d’un échange avec un éditeur a permis au projet de prendre forme. Le studio a ensuite été mis en relation avec Universal Pictures afin d’obtenir les droits nécessaires au développement du jeu.

Shattered Hopes adopte la formule du “roguelite”, un genre dans lequel chaque partie propose des situations différentes. Au fil des sessions, les joueurs débloquent de nouvelles capacités et affrontent des défis de plus en plus complexes, renforçant la dimension stratégique et rejouable du titre.

Un accueil déjà encourageant

Le jeu semble déjà séduire une partie de la presse spécialisée. Sur Metacritic, il affiche une note moyenne de 77 sur 100, un score jugé solide pour une production indépendante.

Reste désormais à convaincre un public suffisamment large pour assurer la rentabilité du projet. “C’est un jeu assez ambitieux, donc il faut quand même pas mal de joueurs”, reconnaît Frédéric Lopez, conscient des défis économiques auxquels sont confrontés les studios indépendants du secteur vidéoludique.