« La République doit protéger sa jeunesse » : Hassen Chalghoumi alerte sur la radicalisation des adolescents

Après le démantèlement d’un projet d’attentat djihadiste à Lille impliquant deux mineurs de 16 ans et un troisième suspect écroué cette semaine, l’imam Hassen Chalghoumi a lancé un avertissement solennel sur les dangers de la radicalisation des jeunes via les réseaux sociaux. Dans un message publié sur X, il évoque une jeunesse « fragile » exposée à des discours de haine, de victimisation et de propagande islamiste capables de pousser certains au passage à l’acte.

L’imam dénonce notamment l’influence des idéologies « islamistes et fréristes » qui exploiteraient la colère, l’isolement ou la frustration d’une partie des adolescents pour nourrir un rejet de la République, des forces de l’ordre ou encore des Juifs. Il rappelle les conséquences dramatiques de cette spirale de radicalisation en citant les attentats du Bataclan, de Charlie Hebdo, de Nice ou encore de Toulouse.

Pour Hassen Chalghoumi, la lutte contre cette menace doit être collective. Il appelle les parents à surveiller davantage les contenus consultés par leurs enfants, l’école à renforcer l’esprit critique, et les responsables religieux à combattre sans ambiguïté les discours extrémistes. Il demande également aux responsables politiques d’agir rapidement « avant qu’il ne soit trop tard ».

L’imam a enfin rendu hommage aux policiers, gendarmes, agents de la DGSI et aux services du ministère de l’Intérieur, saluant leur « vigilance » et leur « courage » face à la menace terroriste. Une prise de parole forte dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes et de multiplication des dossiers de radicalisation impliquant des profils toujours plus jeunes.