Face-à-face explosif en mer de Chine : un navire chinois se retire après une confrontation avec Taïwan

Un navire des garde-côtes chinois a quitté dimanche les eaux situées près des îles Pratas, contrôlées par Taïwan, après une confrontation tendue avec les garde-côtes taïwanais, ont annoncé les autorités de Taipei.

L’incident s’est déroulé autour des îles Pratas, un territoire stratégique situé au nord de la mer de Chine méridionale, entre le sud de Taïwan et Hong Kong. Pékin revendique ces îles comme faisant partie de son territoire, une position rejetée par le gouvernement taïwanais.

Selon les garde-côtes taïwanais, un navire chinois a été repéré samedi en route vers les Pratas. Taipei a immédiatement envoyé un bâtiment pour l’intercepter et diffuser des avertissements radio. Les deux camps se sont ensuite livrés à de vifs échanges verbaux concernant la souveraineté de la zone maritime.

Les autorités taïwanaises ont indiqué que le navire chinois avait finalement quitté les environs dimanche après plusieurs heures de tension. Aucun affrontement physique n’a été signalé, mais cet épisode illustre une nouvelle montée des tensions entre Pékin et Taipei.

La Chine continue d’intensifier sa pression militaire et maritime autour de Taïwan, multipliant les incursions aériennes et navales. Taipei se trouve actuellement en état d’alerte renforcé face à la possibilité de nouvelles actions chinoises dans la région.

Les îles Pratas sont considérées comme particulièrement vulnérables en raison de leur isolement géographique. Situées à plus de 400 kilomètres de l’île principale de Taïwan, elles disposent de défenses limitées, ce qui en fait un point sensible dans le bras de fer stratégique entre les deux puissances.

Les tensions se sont encore accrues après une récente discussion entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump portant notamment sur la question taïwanaise, un sujet considéré comme hautement sensible par Pékin.