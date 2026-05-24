La Chine lance sa première mission spatiale habitée d’un an pour préparer son objectif lunaire de 2030

La Chine s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure de son programme spatial avec le lancement de la mission habitée Shenzhou-23, qui doit décoller dimanche vers la station spatiale chinoise Tiangong. Pour la première fois, un astronaute chinois participera à une mission d’une durée d’un an.

Cette mission s’inscrit dans la stratégie de Pékin visant à accélérer le développement de ses capacités spatiales avant son objectif d’envoyer des astronautes sur la Lune d’ici 2030. Le programme spatial habité chinois est soumis à une forte pression pour respecter ce calendrier ambitieux.

La mission Shenzhou-23 transportera trois astronautes vers la station spatiale Tiangong. Parmi eux figure Lai Ka-ying, devenue la première astronaute originaire de Hong Kong à participer à une mission spatiale chinoise.

Les missions Shenzhou constituent un pilier central du programme spatial habité de la Chine. Elles permettent depuis plusieurs années d’assurer la rotation des équipages à bord de Tiangong et de mener des expériences scientifiques en orbite.

Le séjour prolongé prévu pour cette nouvelle mission doit notamment permettre aux chercheurs chinois d’étudier les effets d’une exposition longue durée à l’espace sur le corps humain, une étape jugée essentielle avant de futures missions lunaires habitées.

La Chine investit massivement dans son programme spatial afin de rivaliser avec les États-Unis et d’affirmer son statut de grande puissance technologique. Pékin multiplie les projets dans l’espace, allant de l’exploration lunaire au développement de nouvelles infrastructures orbitales.

Le lancement de Shenzhou-23 marque ainsi une étape symbolique et stratégique dans la course spatiale mondiale, alors que la Chine cherche à consolider sa place parmi les principales nations capables de mener des missions habitées de longue durée.