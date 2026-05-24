Élections sous haute tension à Chypre : la colère contre la corruption menace les partis traditionnels

Les électeurs de Chypre se sont rendus aux urnes dimanche pour des élections législatives marquées par les inquiétudes liées à la corruption et au coût de la vie, dans un scrutin qui pourrait fragiliser les partis traditionnels et renforcer les mouvements antisystème.

Plus d’un demi-million d’électeurs étaient appelés à élire 56 députés parmi un nombre record de 753 candidats. Le vote est particulièrement suivi car il est considéré comme un test politique majeur pour le président Nikos Christodoulides avant la prochaine présidentielle prévue en 2028.

Selon les derniers sondages, les partis centristes soutenant actuellement le chef de l’État risquent de subir un recul important. Les formations Diko, Dipa et EDEK, qui appuient le gouvernement au Parlement, semblent perdre du terrain face à de nouveaux partis et à des mouvements contestataires.

Les grandes formations historiques de l’île, notamment le parti conservateur DISY et le parti communiste AKEL, sont elles aussi confrontées à une érosion de leur popularité. Les électeurs expriment une lassitude croissante face aux scandales de corruption et à la hausse persistante du coût de la vie.

Les observateurs s’attendent également à une progression des partis d’extrême droite et des candidats se présentant comme des figures anticorruption. Ces nouveaux acteurs politiques cherchent à capitaliser sur la défiance envers les élites politiques traditionnelles.

Bien que Chypre dispose d’un système présidentiel, le scrutin de dimanche est perçu comme un baromètre du soutien populaire dont bénéficie Nikos Christodoulides, qui ne dispose pas de son propre parti politique et dépend d’alliances parlementaires pour gouverner.

Les bureaux de vote ont fermé dans l’après-midi et les résultats définitifs étaient attendus dans la soirée, dans un climat politique tendu où l’avenir de l’équilibre politique chypriote pourrait être profondément redessiné.