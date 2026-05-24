L’Inde prépare une offensive économique au Canada avec 150 grands patrons dans les bagages

Le ministre indien du Commerce Piyush Goyal se rendra au Canada du 25 au 27 mai accompagné d’une délégation d’environ 150 chefs d’entreprise, dans le cadre d’une vaste opération destinée à relancer et renforcer les relations commerciales entre les deux pays.

Au cours de cette visite, la délégation indienne doit rencontrer des responsables politiques canadiens, des dirigeants d’entreprises et des représentants de groupes industriels à Ottawa et Toronto. Les discussions porteront notamment sur les investissements, le commerce et les secteurs stratégiques des nouvelles technologies et de l’énergie.

New Delhi et Ottawa cherchent actuellement à relancer leurs relations économiques après une période de tensions diplomatiques qui avait ralenti les négociations commerciales bilatérales. Les deux pays tentent désormais de rétablir une dynamique de coopération plus stable.

Selon Piyush Goyal, l’Inde souhaite conclure avec le Canada un accord de libre-échange couvrant plusieurs secteurs clés, notamment l’énergie, les minéraux critiques, la transformation alimentaire et les technologies propres. Les industries indiennes du textile et du cuir pourraient également bénéficier de nouvelles opportunités sur le marché canadien.

Lors de la visite du Premier ministre canadien Mark Carney à New Delhi en mars dernier, les deux gouvernements avaient convenu d’accélérer les discussions en vue d’un partenariat économique global.

Le ministre indien a souligné l’importance des investissements canadiens en Inde, estimés à près de 100 milliards de dollars, notamment via les fonds de pension et les entreprises implantées dans le pays. Environ 600 entreprises canadiennes opèrent actuellement en Inde, et les deux États souhaitent porter ce chiffre à 1 000.

L’Inde et le Canada ambitionnent désormais d’atteindre 50 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux dans les cinq prochaines années, alors que les deux économies cherchent à renforcer leur coopération dans des domaines stratégiques comme l’énergie, l’agriculture, l’éducation et la technologie.