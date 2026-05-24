Course contre la montre aux Philippines : plus de 20 personnes piégées après l’effondrement d’un immeuble

Les secours poursuivent une opération de grande ampleur aux Philippines après l’effondrement d’un immeuble en construction dans la ville d’Angeles, au nord de Manille. Plus de vingt personnes seraient toujours coincées sous les décombres, selon les autorités locales.

L’immeuble de neuf étages s’est écroulé dimanche alors que des ouvriers se trouvaient sur le chantier. Les responsables des secours ont indiqué que cinq personnes étaient officiellement confirmées piégées, dont deux qui seraient toujours en contact avec les sauveteurs.

Les autorités craignent également que 18 autres travailleurs, présents sur les listes du personnel en service ce jour-là, se trouvent encore sous les ruines. « Cela porte à 23 le nombre estimé de victimes piégées à ce stade », a déclaré Maria Leah Sajili, porte-parole régionale du Bureau de la protection contre les incendies.

Sur place, les équipes de secours tentent d’accéder aux survivants au milieu d’un immense amas de béton, de poutres métalliques tordues et de gravats. Les opérations sont rendues particulièrement difficiles par l’instabilité de la structure effondrée et l’ampleur des débris.

Au total, 24 personnes ont déjà été secourues, ont précisé les autorités, ajoutant qu’aucun décès n’avait été officiellement signalé dans l’immédiat. Parmi les survivants figure un ressortissant malaisien de 51 ans qui séjournait dans un hôtel voisin endommagé par l’effondrement.

Les causes de la catastrophe restent inconnues pour le moment. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer si des défaillances structurelles ou des manquements aux normes de sécurité sont à l’origine de l’accident.

Des images diffusées depuis le site montrent des sauveteurs escaladant les décombres recouverts de filets verts, tandis que des familles attendent des nouvelles des ouvriers disparus dans une atmosphère de forte tension et d’inquiétude.