New York : forte hausse des arrestations d’immigration fédérales sous l’administration Trump

Les arrestations liées à l’immigration menées par les autorités fédérales ont augmenté de plus de 70 % à New York depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, selon un audit municipal publié vendredi.

Le rapport indique que le service américain de l’immigration et des douanes (ICE) a procédé à 5 567 arrestations dans la région new-yorkaise entre le 20 janvier 2025 et le 10 mars 2026. Plus de la moitié de ces interpellations ont eu lieu au tribunal de l’immigration situé au 26 Federal Plaza, à Manhattan.

L’étude souligne que ce chiffre représente une hausse de 71 % par rapport à la même période sous la fin de l’administration du président démocrate Joe Biden. Cette augmentation est interprétée par les autorités locales comme le signe d’un durcissement significatif de la politique migratoire fédérale.

L’audit a été commandé par le maire de New York, Zohran Mamdani, peu après son entrée en fonction cette année. Il s’inscrit dans une démarche visant à mieux protéger les communautés immigrées et à encadrer les pratiques de coopération entre les services municipaux et les autorités fédérales.

Le document formule plus d’une vingtaine de recommandations, dont certaines visent à limiter le partage d’informations entre les services correctionnels de la ville et l’ICE. Il suggère notamment de cesser la transmission quotidienne de données relatives à l’origine nationale des personnes non citoyennes détenues et condamnées pour des crimes graves.

Les autorités municipales estiment que ces échanges d’informations ne sont pas exigés par la législation fédérale, étatique ou locale. Le département américain de la Sécurité intérieure n’a pas réagi dans l’immédiat aux conclusions de cet audit.

Ce rapport intervient dans un contexte de fortes tensions politiques autour de la question migratoire aux États-Unis, où les politiques de contrôle et d’expulsion restent l’un des sujets les plus polarisants du débat public.