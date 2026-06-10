Un sondage révèle un basculement : les États-Unis désormais perçus comme une menace plus importante que la Chine en Nouvelle-Zélande

Pour la première fois depuis dix ans, les Néo-Zélandais considèrent les États-Unis comme une menace plus importante que la Chine, selon une enquête de la Fondation Asie Nouvelle-Zélande. Cette évolution s’explique par des inquiétudes croissantes liées aux perturbations du commerce mondial et à l’instabilité géopolitique.

L’enquête annuelle, qui en est à sa 29e édition, a été réalisée auprès de 2 300 personnes interrogées en janvier et février. Elle met en évidence un changement notable dans la perception des deux grandes puissances, alors que la Nouvelle-Zélande cherche à équilibrer ses relations internationales dans la région indo-pacifique.

Selon les résultats, 39 % des sondés considèrent les États-Unis comme un pays ami, tandis que 35 % les perçoivent comme une menace. À l’inverse, 43 % des personnes interrogées estiment que la Chine est un ami de la Nouvelle-Zélande, contre 23 % qui la voient comme une menace.

Le rapport souligne que la perception des États-Unis s’est nettement dégradée au cours de l’année écoulée, tandis que l’image de la Chine s’est légèrement améliorée. Cette évolution intervient dans un contexte où Wellington entretient des relations stratégiques avec Washington tout en restant fortement dépendant des échanges commerciaux en Asie.

Malgré ces perceptions contrastées, une large majorité de Néo-Zélandais — 81 % — estime qu’il est important de renforcer les liens avec l’Asie. La directrice générale de la Fondation Asie Nouvelle-Zélande, Suzannah Jessep, souligne que la prospérité et la sécurité du pays dépendront de la qualité de ses relations avec la région.

L’étude met également en lumière les tensions économiques qui influencent l’opinion publique, notamment les droits de douane américains qui affectent les exportateurs néo-zélandais, ainsi que les conséquences des fluctuations des prix de l’énergie liées aux conflits internationaux. Selon David Capie, ces facteurs économiques jouent un rôle central dans la manière dont les Néo-Zélandais évaluent leur sécurité et leurs alliances.