Selon Copernicus, les événements climatiques extrêmes s’installent durablement

Les épisodes climatiques extrêmes ne constituent plus des événements exceptionnels mais tendent désormais à devenir une réalité récurrente. C’est le constat préoccupant dressé par l’observatoire européen du climat Copernicus dans son dernier rapport publié mercredi. Selon les données recueillies par l’organisme, le mois de mai 2026 a été le deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale, juste derrière le record absolu établi en 2024. Cette nouvelle alerte intervient alors que de nombreuses régions du globe, et particulièrement l’Europe, ont déjà été confrontées ces dernières semaines à des températures exceptionnellement élevées pour la saison.

Pour Samantha Burgess, climatologue au sein du programme Copernicus, les vagues de chaleur précoces observées au printemps illustrent la rapidité avec laquelle les événements climatiques extrêmes s’installent dans le quotidien des populations. Selon elle, ce qui était autrefois considéré comme rare devient progressivement une nouvelle normalité. Cette évolution s’inscrit dans une tendance de fond marquée par un réchauffement accéléré du continent européen, aujourd’hui considéré comme l’une des régions du monde où les températures augmentent le plus rapidement.

Une Europe particulièrement touchée par les records de chaleur

Au cours du mois de mai, plusieurs pays européens ont enregistré des températures inédites pour cette période de l’année. La France, le Royaume-Uni, l’Irlande ou encore le Portugal ont été confrontés à des conditions météorologiques particulièrement difficiles, avec des records locaux de chaleur, des épisodes de sécheresse et des tensions croissantes sur les ressources en eau. Selon Copernicus, ces phénomènes surviennent désormais plus tôt dans la saison et avec une intensité supérieure à celle observée il y a seulement quelques décennies.

L’observatoire souligne également que ces épisodes ne peuvent plus être analysés comme des anomalies isolées. Ils s’inscrivent dans une tendance durable alimentée par l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La multiplication des vagues de chaleur, des sécheresses prolongées, mais aussi des épisodes de précipitations extrêmes, constitue désormais l’un des principaux défis auxquels les sociétés européennes devront s’adapter dans les prochaines années.

Le retour d’El Niño pourrait accentuer les perturbations

À l’échelle mondiale, les scientifiques observent également une évolution préoccupante dans l’océan Pacifique. Les températures de surface y atteignent actuellement des niveaux particulièrement élevés, favorisant le développement progressif d’un nouvel épisode El Niño. Ce phénomène climatique naturel influence fortement les températures et les régimes météorologiques sur l’ensemble de la planète.

Selon l’Organisation météorologique mondiale, la probabilité de voir El Niño s’installer durablement au cours des prochains mois atteint désormais 80 %. Historiquement, ces épisodes s’accompagnent souvent de sécheresses importantes dans certaines régions du monde, notamment en Asie du Sud-Est et en Australie, tandis que d’autres territoires comme certaines parties de l’Amérique du Sud peuvent connaître des pluies diluviennes et des inondations majeures.

Une pression croissante sur les écosystèmes et les populations

Le rapport rappelle que la température moyenne mondiale observée en mai 2026 a dépassé de 1,42 °C les niveaux estimés de l’ère préindustrielle. Bien que ce seuil reste légèrement inférieur aux records récents, il confirme la poursuite d’une trajectoire de réchauffement qui inquiète les climatologues. Les conséquences sont déjà visibles à travers l’intensification des événements météorologiques extrêmes, la pression exercée sur les écosystèmes, les risques pour l’agriculture ainsi que les impacts sanitaires liés aux fortes chaleurs.

Face à ces constats, Copernicus insiste sur la nécessité d’accélérer les politiques d’adaptation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour les scientifiques, les records observés ces dernières années ne constituent plus des exceptions mais les signes d’une transformation profonde du climat mondial qui continuera d’affecter durablement les populations et les économies dans les décennies à venir.