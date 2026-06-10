— Coupe du monde – L’arbitre somalien refoulé des États-Unis: «Je suis juste un arbitre essayant de vivre son plus grand rêve. Je suis vraiment déçu, j’avais les bons papiers.»

Omar Abdulkadir Artan devait devenir le premier arbitre somalien à officier dans une Coupe du monde. Son tournoi s’est arrêté avant même le coup d’envoi : à l’aéroport de Miami, les autorités américaines lui ont refusé l’entrée sur le territoire après onze heures d’interrogatoire. Il a ensuite été placé en rétention puis renvoyé vers Istanbul.

Un rêve mondial stoppé net

Sélectionné par la FIFA pour la Coupe du monde 2026, Omar Artan faisait partie des arbitres retenus pour le tournoi organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Sa présence devait marquer une première historique pour le football somalien : jamais un arbitre du pays n’avait été appelé à officier dans une phase finale de Coupe du monde. L’arbitre devait rejoindre la base de préparation des officiels à Miami avant le début de la compétition. Mais son arrivée sur le sol américain a tourné court.

Onze heures de questions à Miami

À son arrivée à l’aéroport international de Miami, après un vol en provenance d’Istanbul, Omar Artan a été retenu par les services frontaliers américains. L’interrogatoire a duré onze heures. Les questions ont notamment porté sur les raisons de son voyage, sa nationalité, la situation politique en Somalie et des sujets liés à la sécurité. L’arbitre a présenté ses documents de voyage, son visa et les éléments liés à sa convocation pour la Coupe du monde. Malgré cela, les autorités américaines lui ont refusé l’entrée sur le territoire.

« J’avais les bons papiers et le bon visa »

Omar Artan a exprimé sa déception après ce refus d’entrée, estimant avoir rempli les conditions nécessaires pour se rendre aux États-Unis : « Je suis juste un arbitre essayant de vivre son plus grand rêve, d’aller à la Coupe du monde. Je suis vraiment, vraiment déçu. J’avais les bons papiers et le bon visa. Je pense qu’ils ont un problème avec mon pays. » Après l’interrogatoire, l’arbitre a été placé en rétention, puis renvoyé vers Istanbul, son point de transit avant l’arrivée aux États-Unis.

La FIFA contrainte de l’écarter

La FIFA a été informée de la situation et de l’impossibilité pour Omar Artan d’entrer aux États-Unis. L’arbitre somalien ne pourra donc pas participer à la préparation centralisée des officiels, organisée à Miami. Cette impossibilité l’écarte de l’ensemble de la Coupe du monde, y compris des rencontres prévues au Mexique et au Canada. La préparation des arbitres étant centralisée, sa présence aux États-Unis était indispensable pour rester dans le dispositif du tournoi.

Une première historique effacée

Pour la Somalie, la décision représente un coup dur. Omar Artan devait porter une première nationale sur la scène mondiale. Son parcours symbolisait aussi la progression d’un arbitre issu d’un pays rarement représenté à ce niveau dans les grandes compétitions internationales. Son Mondial 2026 s’arrête donc sans match, sans coup de sifflet, sans décision de terrain. À la place : onze heures d’interrogatoire, une rétention administrative et un vol retour vers la Turquie.