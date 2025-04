Quelles sont les raisons de la hausse du prix de la nouvelle console "Nintendo Switch 2" ?

La société japonaise Nintendo a dévoilé la semaine dernière les détails de sa nouvelle console Switch 2, qui comportera un écran et des manettes plus grands que ceux de la génération précédente, laquelle s’est écoulée à plus de 150 millions d’unités depuis son lancement en 2017.

La Switch 2 sera mise en vente le 5 juin au prix de 449,99 dollars, soit une hausse significative par rapport au prix de lancement de la Switch originale, qui était de 300 dollars.

Comme pour le modèle de base, les joueurs pourront utiliser la Switch 2 en mode portable ou la connecter à un téléviseur. Elle sera lancée avec le jeu « Mario Kart World ».

Cependant, ce prix bien plus élevé que celui de la Switch originale a suscité des interrogations. Alors que certains pensaient que cela était partiellement dû à l’incertitude persistante autour des droits de douane envisagés par le président américain Donald Trump, cela ne semble finalement pas être le cas.

Trump a en effet annoncé une nouvelle vague étendue de tarifs douaniers mondiaux le même jour que la présentation de la nouvelle console par Nintendo.

Suite à cette annonce, la société a décidé de reporter les précommandes de la Switch 2 aux États-Unis – initialement prévues pour le 9 avril– afin de réévaluer l’impact potentiel des droits de douane et l’évolution du marché.

Cependant, selon un rapport du site spécialisé The Verge, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a affirmé que les droits de douane n’ont pas eu d’impact direct sur le prix initial de la console.

Il a déclaré : « Oubliez l’annonce du 2 avril. » Aucun droit de douane antérieur n’a été pris en compte dans la détermination du prix. »

Bowser a attribué la hausse du prix de la Switch 2 à un ensemble de nouvelles fonctionnalités intégrées à la console, notamment un écran LCD plus grand, des composants internes plus performants, des manettes Joy-Con agrandies et repensées pour plus de durabilité, ainsi qu’une fonctionnalité de chat vocal en groupe GameChat, permettant jusqu’à 12 joueurs de communiquer pendant leurs parties.

Il a ajouté que Nintendo souhaitait s’assurer que la console soit confortable à utiliser, qu’elle fasse pleinement partie de l’expérience de divertissement des consommateurs et qu’elle bénéficie d’une longue durée de vie des éléments, tous pris en compte dans la fixation du prix.

Le prix de la Switch 2 positionne ainsi la console dans la catégorie des produits phares de Nintendo. Malgré l’annonce du nouveau modèle, la firme continuera à vendre les trois versions existantes de la Switch originale : le modèle de base, la version OLED et la Switch Lite.