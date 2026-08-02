Face aux critiques, Aurore Bergé défend la mobilisation du gouvernement contre les incendies

Alors que la gestion des incendies continue de susciter de vives critiques politiques, la ministre Aurore Bergé a défendu vendredi l’action de l’exécutif, assurant que personne n’avait été abandonné face à cette crise qui touche plusieurs départements du pays depuis le début de l’été.

Un exécutif qui répond aux accusations de sous-investissement

La ministre a notamment tenu à préciser que le gouvernement ne tirait pas sur la corde du bénévolat, en réponse aux critiques accusant l’exécutif de s’appuyer excessivement sur la mobilisation citoyenne et associative plutôt que sur des moyens publics suffisants pour faire face à l’ampleur des incendies de cet été. Cette prise de parole intervient dans un contexte de polémique politique croissante, plusieurs élus de l’opposition, de la gauche à la droite, dénonçant un sous-investissement chronique dans les moyens de lutte contre les feux de forêt.

Cette défense gouvernementale fait écho aux nombreuses critiques déjà exprimées ces derniers jours par des responsables politiques de tous bords, certains allant jusqu’à comparer la situation actuelle à d’autres crises où la France s’était retrouvée prise au dépourvu face à un phénomène pourtant anticipé par les experts.

Le gouvernement met de son côté en avant les moyens exceptionnels mobilisés cet été, entre renforts aériens européens, mobilisation de militaires et adaptation d’appareils militaires à la lutte contre les incendies, pour justifier sa gestion de cette crise qui a déjà nécessité l’évacuation de centaines de milliers de personnes à travers plusieurs départements.

Cette polémique devrait continuer d’alimenter le débat politique dans les prochaines semaines, à mesure que les bilans définitifs des différents incendies de l’été seront établis et que les responsabilités éventuelles feront l’objet d’un examen plus approfondi.