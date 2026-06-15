Ouganda : l’arrestation de l’avocat de Kizza Besigye ravive les tensions politiques

Les forces de sécurité ougandaises ont arrêté Erias Lukwago, avocat de l’opposant Kizza Besigye et figure de l’opposition politique, selon le parti Front populaire pour la liberté (PFF). Cette arrestation intervient dans un contexte de fortes tensions entre le pouvoir et les mouvements d’opposition du pays.

Erias Lukwago représente actuellement Kizza Besigye, l’un des principaux opposants au président ougandais, dans une affaire de trahison. Besigye est détenu et poursuivi par la justice, un dossier qui suscite une attention particulière de la part des défenseurs des droits humains et des partis d’opposition.

Selon le PFF, Lukwago a été interpellé par les forces de sécurité sans que les circonstances exactes de son arrestation ne soient immédiatement précisées. L’annonce a rapidement provoqué des réactions au sein de l’opposition, qui dénonce une nouvelle mesure visant à intimider les voix critiques du gouvernement.

Le chef de l’opposition Bobi Wine a affirmé que cette arrestation aurait été effectuée sur ordre du chef des forces armées, Muhoozi Kainerugaba. Ce dernier est également le fils du président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de quatre décennies.

L’affaire intervient alors que le procès pour trahison visant Kizza Besigye continue d’alimenter les débats politiques dans le pays. Ses partisans considèrent les poursuites comme motivées par des raisons politiques, tandis que les autorités soutiennent agir dans le cadre de la loi.

L’arrestation d’un avocat engagé dans la défense d’une figure majeure de l’opposition risque d’accentuer les critiques à l’encontre du gouvernement ougandais. Les organisations de défense des droits civiques suivent de près l’évolution de cette affaire, qui pourrait encore renforcer les tensions entre le pouvoir et ses opposants à l’approche des prochaines échéances politiques.