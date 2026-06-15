Le PDG d’Airbus dénonce le poids des réglementations européennes lors de l’inauguration d’une nouvelle ligne de production

Le directeur général d’Airbus, Guillaume Faury, a vivement critiqué lundi les coûts réglementaires qui pèsent sur les entreprises européennes, estimant que la compétitivité économique devait devenir un sujet central du débat politique en France et en Europe.

S’exprimant à Toulouse lors de l’inauguration d’une nouvelle chaîne d’assemblage en présence de responsables politiques français, dont le ministre des Transports, Faury a souligné que les entreprises faisaient face à une accumulation de charges qui fragilise leur compétitivité face à leurs concurrents internationaux.

Le dirigeant d’Airbus a notamment mis en avant le coût élevé de la main-d’œuvre, des prix de l’énergie et des contraintes administratives. Il a qualifié le coût des barrières réglementaires européennes d’« absolument horrible », appelant les autorités à agir pour alléger ces charges.

Selon lui, la question de la compétitivité industrielle devrait figurer parmi les thèmes majeurs de l’élection présidentielle française de 2027. Il a estimé que l’Europe devait trouver un meilleur équilibre entre ses ambitions réglementaires et la nécessité de préserver son tissu industriel.

Ces déclarations interviennent alors que de nombreuses entreprises européennes alertent depuis plusieurs années sur l’écart croissant de compétitivité avec les États-Unis et la Chine, notamment en raison des coûts de production, des prix de l’énergie et des exigences réglementaires.

Malgré ces critiques, Airbus poursuit son développement industriel. La nouvelle ligne de production inaugurée à Toulouse doit permettre au groupe d’augmenter progressivement ses cadences de fabrication afin de répondre à une demande mondiale toujours soutenue pour les avions commerciaux.

Guillaume Faury a toutefois averti que le maintien de cette dynamique industrielle nécessitait un environnement économique plus favorable, estimant que la réduction des coûts et de la complexité réglementaire constituait désormais un enjeu stratégique pour l’avenir de l’industrie européenne.