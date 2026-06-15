L’ancien maire du Kremlin-Bicêtre jugé pour corruption et paris hippiques

Jean-Marc Nicolle comparaît au tribunal de Créteil, huit ans après sa mise en examen pour des soupçons de détournements liés à son addiction.

Jean-Marc Nicolle, ancien maire du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, comparaît ce 15 juin devant le tribunal correctionnel de Créteil. Mis en examen en 2017, l’élu est poursuivi pour des faits présumés de corruption. Huit années se sont écoulées depuis le début de cette procédure judiciaire qui aboutit aujourd’hui à un procès pénal.

Des détournements pour financer une dépendance

Les enquêteurs soupçonnent l’ancien édile d’avoir détourné des fonds provenant d’entreprises en lien avec la municipalité. Ces sommes auraient servi à alimenter une addiction aux paris hippiques. La justice examine comment ces flux financiers auraient pu transiter entre des sociétés contractant avec la ville et le compte personnel de Jean-Marc Nicolle.

Un dossier après huit ans d’instruction

Cette affaire illustre les dérives possibles lorsque des responsabilités publiques se mêlent à des difficultés personnelles. Le tribunal devra établir la réalité des versements incriminés et déterminer si l’ancien maire a abusé de sa position pour financer ses jeux. Le procès s’annonce comme un moment clé après des années d’instruction.