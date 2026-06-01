Les élections éthiopiennes devraient conforter largement le pouvoir d’Abiy Ahmed

Les Éthiopiens ont commencé à voter lundi pour les élections parlementaires et régionales, un scrutin qui devrait se traduire par une victoire nette du parti au pouvoir dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, malgré les difficultés sécuritaires persistantes dans plusieurs régions du pays.

Plus de 50 millions d’électeurs sont inscrits pour participer à ce scrutin. Toutefois, le vote n’a pas lieu dans la région du Tigré, théâtre d’une guerre civile dévastatrice entre 2020 et 2022, ni dans certaines zones touchées par l’instabilité.

Le Parti de la prospérité d’Abiy Ahmed aborde l’élection en position de force face à une opposition jugée faible et fragmentée. Le gouvernement a centré sa campagne sur ses résultats économiques et ses projets de développement.

Après avoir voté dans sa ville natale de Beshasha, dans la région d’Oromia, Abiy Ahmed a affirmé que le pays poursuivrait sa transformation au cours des prochaines années.

« Les cinq prochaines années seront une période charnière pour l’Éthiopie, marquée par de nombreux tournants historiques », a-t-il déclaré.

Le gouvernement met en avant la croissance économique, les investissements dans les infrastructures et les réformes engagées depuis l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ahmed en 2018. Ses partisans estiment que ces avancées justifient un nouveau mandat solide pour le parti au pouvoir.

Les critiques du gouvernement dénoncent toutefois les restrictions politiques, les atteintes aux droits de l’homme et les violences qui continuent de toucher certaines régions du pays. Les autorités rejettent ces accusations et soutiennent que les mesures prises sont nécessaires pour préserver la stabilité nationale.

L’absence de scrutin au Tigré et dans certaines zones de la région d’Amhara souligne les défis sécuritaires auxquels reste confrontée l’Éthiopie. Malgré cela, les observateurs s’attendent largement à ce que le Parti de la prospérité conserve une majorité confortable au Parlement.

Les résultats définitifs devraient permettre de mesurer le soutien populaire dont bénéficie encore Abiy Ahmed, lauréat du Prix Nobel de la paix, dont le mandat a été marqué à la fois par des réformes ambitieuses et par plusieurs conflits internes.