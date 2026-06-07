Le Pérou vote dans un climat d’incertitude pour élire son prochain président

Les Péruviens sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de l’élection présidentielle qui déterminera le chef de l’État pour la période 2026-2031. Le scrutin oppose la candidate de droite Keiko Fujimori au candidat de gauche Roberto Sánchez.

Arrivée en tête lors du premier tour organisé le 12 avril, Keiko Fujimori, fille de l’ancien président Alberto Fujimori, tente de remporter la présidence après plusieurs échecs électoraux. Elle mène une campagne axée sur la sécurité, la relance économique et le soutien aux investissements.

Face à elle, Roberto Sánchez défend un programme centré sur la justice sociale, une plus grande intervention de l’État dans certains secteurs stratégiques et une réforme de la Constitution adoptée sous la présidence d’Alberto Fujimori en 1993.

Le scrutin se déroule dans un contexte particulièrement tendu. Le Pérou traverse depuis plusieurs années une crise politique chronique, marquée par une forte instabilité institutionnelle. Huit présidents se sont succédé au cours de la dernière décennie, alimentant la méfiance d’une partie de la population envers les institutions.

La sécurité constitue l’une des principales préoccupations des électeurs. La montée de la criminalité organisée, des extorsions et des violences a placé cette question au cœur de la campagne électorale, devant même la corruption et les difficultés économiques.

Keiko Fujimori promet de renforcer les pouvoirs des forces de sécurité et de durcir la lutte contre le crime organisé, s’inspirant notamment de certaines mesures appliquées par Nayib Bukele au Salvador. Elle souhaite également faciliter les investissements miniers et attirer davantage de capitaux étrangers.

Roberto Sánchez estime pour sa part que la lutte contre l’insécurité passe aussi par la réduction de la pauvreté et du chômage. Il propose un contrôle accru de l’État sur les ressources naturelles et les grandes entreprises, tout en défendant la création d’une Assemblée constituante.

Les derniers sondages publiés avant le vote montrent une course extrêmement serrée. Les moyennes disponibles accordent environ 50,4 % des intentions de vote à Keiko Fujimori contre 49,6 % à Roberto Sánchez, un écart inférieur à un point qui laisse présager un résultat très disputé.

Les observateurs s’attendent à ce que le vote des électeurs indécis et la participation dans les régions rurales jouent un rôle déterminant dans l’issue de cette élection, considérée comme l’une des plus incertaines de l’histoire récente du Pérou.