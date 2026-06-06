Espionnage : le Pentagone aurait placé Israël au niveau de menace maximal, selon des responsables américains

De nouvelles révélations font état de tensions croissantes entre les États-Unis et Israël dans le domaine du renseignement. Selon des informations rapportées par NBC News, le département américain de la Défense aurait relevé au niveau maximal son évaluation des menaces de contre-espionnage liées à Israël, en raison de préoccupations grandissantes concernant les activités de renseignement israéliennes sur le sol américain.

Citant trois anciens responsables américains s’exprimant sous couvert d’anonymat, le média affirme que la Defense Intelligence Agency (DIA) a récemment diffusé une évaluation interne classant la menace représentée par les capacités de renseignement israéliennes au niveau « critique », soit le plus élevé de son échelle.

Selon ces sources, cette décision intervient dans un contexte marqué par les tensions liées aux conflits régionaux impliquant Israël, Iran et les États-Unis. Les responsables estiment que les services israéliens chercheraient à obtenir des informations sur les discussions internes et les processus décisionnels de hauts responsables américains concernant ces dossiers sensibles.

Les mêmes sources affirment que les inquiétudes du Pentagone reposent sur plusieurs incidents récents considérés comme allant au-delà des activités de renseignement habituellement observées entre pays alliés. Les capacités israéliennes en matière de renseignement humain et technique auraient été particulièrement pointées du doigt dans l’évaluation de la DIA.

Toutefois, ces accusations sont fermement rejetées par les autorités concernées. La Maison Blanche a qualifié ces informations d’« infondées », tandis que le Pentagone a refusé de commenter les allégations. De son côté, l’ambassade d’Israël à Washington a également démenti toute activité d’espionnage visant les États-Unis.

Si ces informations étaient confirmées, elles illustreraient une défiance inhabituelle entre deux alliés stratégiques de longue date. Elles soulignent également la sensibilité des questions de renseignement dans un contexte régional marqué par les tensions persistantes au Moyen-Orient et les divergences croissantes entre Washington et Tel-Aviv sur plusieurs dossiers de sécurité.