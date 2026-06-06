Télécoms : Bouygues, Orange et Iliad se donnent 48 heures supplémentaires pour finaliser le rachat d’Altice France

Le dossier de consolidation du marché français des télécommunications entre dans sa phase décisive. Bouygues Telecom, Orange et Iliad ont annoncé vendredi s’accorder un délai supplémentaire de 48 heures afin de finaliser un accord portant sur le rachat des principaux actifs d’Altice France, maison mère de SFR. L’opération est valorisée à 20,35 milliards d’euros en valeur d’entreprise et pourrait profondément remodeler le paysage des télécoms français.

Les trois opérateurs avaient déjà indiqué en avril être parvenus à un accord de principe sur les conditions financières de la transaction. Toutefois, plusieurs aspects contractuels restaient encore à finaliser. Les discussions se poursuivent désormais afin de parvenir à un accord définitif avec le groupe contrôlé par le milliardaire Patrick Drahi.

Un projet de consolidation historique du marché

Les négociations autour d’Altice France remontent à plusieurs mois. Dès janvier, les trois opérateurs avaient confirmé l’ouverture de discussions en vue d’acquérir une grande partie des activités télécoms du groupe. Cette démarche faisait suite à une première offre conjointe non engageante de 17 milliards d’euros présentée à l’automne 2025.

L’enjeu est considérable pour le secteur. Depuis l’arrivée de Free Mobile en 2012, le marché français est structuré autour de quatre grands acteurs nationaux. Cette concurrence intense a largement bénéficié aux consommateurs mais a également pesé sur les marges et les capacités d’investissement des opérateurs. Le rachat des actifs de SFR pourrait ainsi ouvrir la voie à un retour à trois acteurs majeurs.

Un feu vert réglementaire indispensable

Même en cas d’accord définitif entre les parties, l’opération devra encore franchir plusieurs obstacles réglementaires. Les autorités françaises et européennes de la concurrence devront examiner en détail les conséquences du rapprochement sur le marché, notamment en matière de concurrence, de prix et de couverture du territoire.

Cette étape pourrait s’avérer déterminante. Les régulateurs ont historiquement montré une grande vigilance face aux projets de consolidation dans les télécommunications. Si elle aboutit, cette opération constituerait l’un des plus importants mouvements de restructuration du secteur en France depuis plus d’une décennie et marquerait un tournant majeur pour l’avenir du marché français des télécoms.