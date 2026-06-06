Bitcoin : la cryptomonnaie chute sous les 60.000 dollars, une première depuis octobre 2024

Le bitcoin a franchi vendredi un seuil particulièrement symbolique en tombant sous la barre des 60.000 dollars. La principale cryptomonnaie mondiale a reculé jusqu’à 59.770 dollars au cours de la séance avant de limiter partiellement ses pertes. Il s’agit de son niveau le plus faible depuis octobre 2024 et d’un retournement spectaculaire après les sommets historiques atteints ces derniers mois.

Cette correction marque une rupture nette avec l’euphorie qui avait porté le marché des actifs numériques en 2025. Le bitcoin avait alors atteint un record à plus de 126.000 dollars, porté par l’arrivée massive d’investisseurs institutionnels, le succès des ETF adossés à la cryptomonnaie et les attentes favorables liées au retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Un climat mondial défavorable aux actifs risqués

Selon plusieurs analystes, cette chute s’explique d’abord par un environnement géopolitique devenu beaucoup plus incertain. Les tensions persistantes au Moyen-Orient ont renforcé l’aversion au risque sur les marchés financiers mondiaux. Dans ce contexte, les investisseurs privilégient les actifs considérés comme plus sûrs au détriment des placements spéculatifs comme les cryptomonnaies.

Parallèlement, les craintes inflationnistes se renforcent à nouveau. Plusieurs banques centrales pourraient être contraintes de maintenir des taux d’intérêt élevés plus longtemps que prévu, voire d’envisager de nouveaux resserrements monétaires. Une telle situation réduit généralement l’attrait des actifs numériques, qui bénéficient davantage d’un environnement de taux bas et d’une abondance de liquidités.

Les investisseurs se détournent du bitcoin

Autre élément de pression : les ETF Bitcoin enregistrent depuis plusieurs semaines d’importantes sorties de capitaux. Ces produits financiers, qui avaient largement contribué à la flambée du marché en 2024 et 2025, connaissent désormais un ralentissement marqué. Ce mouvement traduit une prudence accrue des investisseurs face aux perspectives économiques mondiales.

Dans le même temps, une partie des capitaux se redirige vers d’autres secteurs jugés plus prometteurs. L’intelligence artificielle continue notamment d’attirer des montants considérables, tandis que l’introduction en Bourse imminente de SpaceX suscite un fort intérêt sur les marchés financiers. Ces nouvelles opportunités réduisent mécaniquement l’appétit pour les cryptomonnaies.

Un marché fragilisé par plusieurs signaux négatifs

Le moral des investisseurs a également été affecté par certaines annonces récentes du secteur. La société Strategy, connue pour détenir l’une des plus importantes réserves privées de bitcoins au monde, a annoncé la vente de 32 bitcoins pour environ 2,5 millions de dollars. Même si cette opération reste modeste au regard de ses avoirs, elle a été perçue comme un signal de prudence supplémentaire.

Après avoir incarné l’un des grands gagnants de la vague spéculative de 2025, le bitcoin traverse désormais une phase de correction profonde. Les analystes restent toutefois divisés sur la suite des événements. Certains estiment que ce recul constitue une simple consolidation après une hausse exceptionnelle, tandis que d’autres craignent l’ouverture d’un cycle baissier plus durable. Une chose est certaine : la volatilité reste une caractéristique centrale du marché des cryptomonnaies, capable de passer en quelques mois d’un optimisme débordant à une forte nervosité.