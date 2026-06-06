Né sur Instagram, le mouvement des « Cafards » descend dans la rue et défie le gouvernement Modi

Le mouvement indien des « Cafards », devenu viral sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, a franchi une nouvelle étape samedi en organisant sa première manifestation de rue à New Delhi. Son fondateur a conduit un rassemblement réclamant la démission du ministre fédéral de l’Éducation, transformant une mobilisation numérique en démonstration de force dans la capitale indienne.

À l’origine de cette contestation se trouvent la colère d’une partie de la jeunesse face au chômage persistant et les accusations récurrentes de fuites de sujets d’examens. Ces problèmes ont alimenté un sentiment de frustration parmi de nombreux étudiants et jeunes diplômés, offrant un terrain favorable à l’émergence de ce mouvement contestataire.

Le groupe, baptisé Cockroach Janta Party, a connu une croissance fulgurante sur les réseaux sociaux. Selon Reuters, il a attiré environ 22 millions d’abonnés sur Instagram depuis la mi-mai, un succès qui témoigne de son écho auprès d’une partie de la jeunesse indienne.

La manifestation de samedi marque la première apparition significative du mouvement dans l’espace public. Jusqu’à présent, son influence reposait principalement sur des campagnes en ligne, des vidéos virales et des messages dénonçant la situation de l’emploi et du système éducatif.

Cette mobilisation intervient dans un climat politique déjà tendu. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi fait face à des critiques croissantes de certains groupes de jeunes, tandis qu’une décision visant à bloquer un compte sur le réseau social X fait actuellement l’objet d’un recours devant la justice.

L’apparition du mouvement dans les rues de New Delhi pourrait constituer un tournant pour cette contestation née sur internet. Reste à savoir si cette popularité numérique se traduira par une influence durable sur la scène politique indienne ou s’il s’agira d’un phénomène passager alimenté par le mécontentement actuel de la jeunesse.