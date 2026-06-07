Retour du beau temps : un dimanche estival sur une grande partie de la France

Après un samedi marqué par le vent et les averses sur plusieurs régions, l’anticyclone des Açores reprend progressivement le contrôle de la situation ce dimanche 8 juin. Le temps s’améliore nettement sur l’ensemble du pays avec davantage de soleil et une hausse sensible des températures.

L’amélioration est presque générale, même si quelques nuages persistent sur les régions bordant la Manche. De rares averses pourront également se développer en montagne, notamment sur les Pyrénées et les Alpes au cours de l’après-midi. Partout ailleurs, le temps s’annonce calme et agréable.

Cette journée offre un visage très classique de l’été français, avec un contraste entre un nord parfois plus nuageux et un sud largement ensoleillé. Les régions méditerranéennes profiteront des plus belles conditions avec un soleil omniprésent du matin au soir.

Les températures poursuivent leur remontée. Après une matinée encore fraîche avec 8 à 18°C selon les régions, les maximales atteindront en moyenne 22°C au nord et 26°C au sud. Les valeurs les plus élevées sont attendues entre le Midi toulousain, le sud de Rhône-Alpes et le pourtour méditerranéen, où le thermomètre grimpera entre 27 et 30°C. Seules les régions de la Manche conserveront une certaine fraîcheur sous les nuages, avec 16 à 18°C au meilleur de la journée.