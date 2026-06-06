Malaise sur BFMTV : en pleine affaire Lyhanna, Laurence Beneux évoque la rencontre entre Emmanuel Macron et Brigitte à 15 ans

Vendredi, BFMTV consacrait une édition spéciale à la mort de Lyhanna, 11 ans, lorsque Laurence Beneux, journaliste et autrice du livre Pédocriminalité : l’hypocrisie française, a provoqué un moment de malaise sur le plateau. Invitée pour réagir au drame, elle a dénoncé ce qu’elle présente comme un manque de volonté politique dans la lutte contre la pédocriminalité en France.

« Une responsabilité politique écrasante »

Laurence Beneux a d’abord mis en cause les responsables politiques : « Il y a une responsabilité politique qui est absolument écrasante. Il y a un manque de volonté politique depuis des décennies », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite cité Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, leur reprochant de s’indigner publiquement des dysfonctionnements comme s’ils les découvraient : « Moi, quand je vois Gérald Darmanin et Emmanuel Macron qui s’indignent sur des dysfonctionnements comme si d’un seul coup ils découvraient que la Lune existe, mais je crois rêver ! »

La relation entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron mise en cause

L’émission a basculé lorsque Laurence Beneux a évoqué la vie personnelle du chef de l’État. « D’ailleurs, en parlant de dysfonctionnement, Emmanuel Macron, quand il s’agit de sa femme, ça ne l’a pas tellement dérangé », a-t-elle lancé.

La présentatrice a immédiatement tenté de l’interrompre. L’invitée a poursuivi malgré tout : « Depuis tout le temps, la majorité sexuelle, quand une personne a autorité, c’est 18 ans. Et qu’un prof séduit son… »

La journaliste l’a coupée une nouvelle fois : « Bon, alors, c’est un autre sujet. »

« Ça envoie un message d’impunité »

Laurence Beneux a repris la parole et maintenu son propos : « Ça envoie un message d’impunité ! Et c’est interdit », a-t-elle affirmé. La présentatrice a alors tenté de reprendre le contrôle de l’échange, tandis que le plateau restait visiblement embarrassé.

Emmanuel Macron avait 15 ans lors de sa rencontre avec Brigitte

Pour rappel, Emmanuel Macron a rencontré Brigitte Auzière en 1993 au lycée La Providence d’Amiens. Il avait 15 ans. Elle avait 40 ans et était professeure de français. Elle animait également un atelier théâtre. Une proximité s’est créée autour de la littérature et du théâtre. Face aux rumeurs, les parents d’Emmanuel Macron ont décidé de l’envoyer terminer sa scolarité à Paris. Malgré cet éloignement, les deux sont restés en contact pendant plusieurs années. Brigitte Auzière était alors mariée et mère de trois enfants. Après son divorce, leur relation est devenue officielle. Le couple s’est marié le 20 octobre 2007 au Touquet.