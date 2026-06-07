À la veille de la visite de Xi Jinping, la Corée du Nord affirme qu’elle ne renoncera jamais à l’arme nucléaire

La Corée du Nord a réaffirmé son statut de puissance nucléaire à l’approche de la visite du président chinois Xi Jinping, prévue lundi. Dans une déclaration relayée par les médias d’État, Kim Yo Jong a assuré que Pyongyang ne renoncerait jamais à son arsenal nucléaire et qu’aucune pression extérieure ne modifierait cette position.

Cette prise de position intervient alors que Xi Jinping doit effectuer sa première visite en Corée du Nord depuis près de sept ans. Ce déplacement est considéré comme un moment important pour les relations entre Pékin et Pyongyang, la Chine restant le principal allié politique et économique du régime nord-coréen.

Kim Yo Jong a rejeté les affirmations américaines selon lesquelles les dirigeants chinois et américain auraient réaffirmé un objectif de dénucléarisation de la péninsule coréenne lors d’un sommet en mai. Elle a qualifié ces informations de « fausses » et affirmé disposer des éléments les plus précis concernant les discussions entre les deux puissances.

Selon elle, la stratégie de renforcement de la dissuasion nucléaire définie par Kim Jong Un constitue une orientation « irréversible et définitive ». Elle a insisté sur le fait que cette politique devait être appliquée sans condition afin de garantir la sécurité du pays face à ce que Pyongyang considère comme des menaces extérieures.

Cette déclaration s’inscrit dans une série d’annonces militaires récentes. Plus tôt cette semaine, la Corée du Nord a inauguré une nouvelle installation de production de matières nucléaires. À cette occasion, Kim Jong Un a appelé à une augmentation « exponentielle » des capacités nucléaires du pays.

Plusieurs analystes estiment que ce nouveau site d’enrichissement d’uranium pourrait renforcer la position de négociation de Pyongyang avant les discussions diplomatiques à venir. La visite de Xi Jinping devrait notamment permettre aux deux pays d’afficher leur rapprochement stratégique dans un contexte de tensions persistantes avec les États-Unis et leurs alliés en Asie.

Alors que la communauté internationale continue d’appeler à une reprise des efforts de dénucléarisation, les déclarations de Kim Yo Jong montrent que le régime nord-coréen entend au contraire consolider davantage son programme nucléaire, considéré comme un élément central de sa stratégie de défense et de son influence régionale.