Cape Fear sur Apple TV : Javier Bardem terrifiant et nuancé dans un remake du classique de Scorsese

Les deux premiers épisodes de Cape Fear, Les Nerfs à vif sont disponibles depuis ce vendredi 5 juin sur Apple TV, les huit suivants étant diffusés à raison d’un par semaine jusqu’au 31 juillet. Cette mini-série de dix épisodes est imaginée par Nick Antosca et produite par Martin Scorsese et Steven Spielberg. Elle adapte une nouvelle fois le roman The Executioners de John D. MacDonald (1957), déjà porté à l’écran par J. Lee Thompson en 1962 avec Robert Mitchum, puis par Scorsese en 1991 avec Robert De Niro dans le rôle du criminel Max Cady. Javier Bardem devient ainsi le troisième acteur à incarner ce personnage iconique, aux côtés d’Amy Adams et Patrick Wilson.

Max Cady version Bardem : plus nuancé, plus fascinant que jamais

L’intrigue suit Max Cady, sorti de prison après dix-sept ans, convaincu d’avoir été trahi par son avocate lors de son procès. Il n’a qu’une idée en tête : se venger d’Anna Bowden (Amy Adams), de son mari et de leurs deux enfants, en installant une terreur d’abord psychologique avant de devenir physique. La comparaison avec ses prédécesseurs est inévitable, et Bardem s’en sort haut la main. « Moins superficielle que celles de Robert Mitchum et Robert De Niro, cette interprétation est aussi terrifiante que nuancée », estime le HuffPost. Tantôt séducteur, tantôt prédateur, toujours habité, son jeu rappelle la terreur froide qu’il transmettait dans No Country for Old Men ou son machiavélisme dans Skyfall. Nick Antosca distille plusieurs clins d’œil aux deux films précédents, mais toujours pour mieux déjouer les attentes, jamais par facilité. La série explore aussi un propos moderne sur la perte de foi dans le système judiciaire. Une réussite qui, selon la presse, signe la meilleure version à ce jour de Max Cady.