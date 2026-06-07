Boeing rassure Pékin sur l’approvisionnement en pièces pour sa future commande de 200 avions

Le constructeur aéronautique américain Boeing a affirmé pouvoir assurer sans difficulté le soutien logistique et l’approvisionnement en pièces détachées pour une importante commande de 200 avions destinée à la Chine. Cette déclaration intervient alors que les deux pays cherchent à consolider leurs relations commerciales malgré des tensions persistantes dans plusieurs secteurs stratégiques.

S’exprimant à São Paulo, Chris Raymond a indiqué que les compagnies chinoises auraient accès aux pièces nécessaires à condition qu’il s’agisse de composants dont la vente est autorisée sur les marchés internationaux. Il a également rappelé que Boeing dispose déjà d’un entrepôt de pièces détachées en Chine afin de soutenir sa flotte locale.

L’accord portant sur l’achat de 200 appareils avait été annoncé après une visite du président américain Donald Trump à Pékin plus tôt cette année. Selon le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, cette commande devrait être finalisée d’ici la fin de l’année et pourrait ne représenter qu’une première étape d’un partenariat commercial beaucoup plus vaste.

Les autorités chinoises ont toutefois insisté sur la nécessité d’obtenir des garanties concernant l’approvisionnement en pièces et composants, notamment pour les moteurs d’avion. Le ministère chinois du Commerce considère ces engagements comme un élément essentiel à la concrétisation de l’accord.

Malgré les incertitudes géopolitiques, notamment liées au conflit impliquant l’Iran, Chris Raymond a souligné que le trafic aérien mondial continuait de progresser dans la plupart des régions du monde. Il a également observé une demande soutenue pour les services de maintenance et de modernisation des appareils.

Le dirigeant a néanmoins reconnu que certaines difficultés persistent au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les composants de moteurs distribués par Boeing ainsi que certaines pièces spécialisées, comme les vitres de cockpit, restent soumis à des tensions et à des délais de livraison prolongés.

Pour faire face à ces défis, la division services du groupe mise sur l’amélioration de son efficacité grâce à l’analyse de données et à l’optimisation de ses processus. Selon Raymond, cette stratégie vise à réduire les coûts sans recourir à des suppressions d’emplois, alors que Boeing cherche à répondre à une demande mondiale toujours élevée dans le secteur aéronautique.