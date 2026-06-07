Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Lyhanna, 11 ans, n’était pas un inconnu pour l’enfant. Il était le père d’une camarade de la fillette et aurait entretenu avec elle des contacts réguliers avant le drame. Selon le témoignage de la mère de Lyhanna, l’homme se présentait fréquemment devant le collège, au même endroit que sa propre fille. Il aurait été présent « tous les jours » et aurait pris l’habitude d’approcher la fillette dans ce cadre familier.

Cette proximité est désormais au cœur des interrogations. Pour les enquêteurs, il s’agit de comprendre la nature exacte de ces contacts, leur fréquence, et la manière dont le suspect aurait pu instaurer un lien de confiance avec l’enfant.

Des goûters apportés quotidiennement

La mère de Lyhanna affirme également que Jérôme Barella apportait des goûters à sa fille de manière régulière. Ce geste, en apparence banal, prend une autre dimension dans le contexte de l’enquête. L’homme aurait ainsi multiplié les occasions d’échange avec la fillette, en dehors d’un cadre familial direct. Il aurait aussi parfois attendu Lyhanna devant le bus, renforçant une présence répétée dans les moments où l’enfant se trouvait seule ou en sortie d’établissement. Ces éléments dessinent un schéma de proximité installé dans le temps, avec une enfant de 11 ans, aujourd’hui retrouvée morte.

Un même comportement avec d’autres jeunes filles

Le cas de Lyhanna n’est pas isolé. Jérôme Barella a reproduit un comportement similaire avec d’autres jeunes filles. Il leur a envoyé des messages et a engagé des contacts physiques.

Un compte TikTok tourné vers des adolescentes et des enfants

Le comportement numérique de Jérôme Barella fait également partie des éléments troublants relevés autour du dossier. Sur son compte TikTok, l’homme suit plusieurs centaines de comptes. Une majorité appartient à de jeunes adolescentes ou à des enfants. Ses republications sont, elles aussi, largement composées de vidéos montrant des enfants en train de danser.

Une relation de confiance possible avec l’enfant

Le fait que Jérôme Barella soit le père d’une amie de Lyhanna a pu jouer un rôle important. Pour une enfant, un adulte connu du cercle scolaire ou amical peut sembler rassurant. C’est précisément ce que les enquêteurs doivent vérifier : Lyhanna a-t-elle accepté de le suivre parce qu’elle le connaissait ? Avait-elle déjà l’habitude de lui parler ? L’homme avait-il progressivement gagné sa confiance grâce à des gestes répétés, comme les goûters, les messages ou sa présence régulière devant le collège ? Ces questions sont déterminantes pour comprendre comment la fillette a pu se retrouver en contact avec lui avant sa mort.

Le suspect garde le silence

Depuis le début de l’affaire, Jérôme Barella reste le principal suspect. Face aux accusations et aux éléments qui s’accumulent, il se mure dans le silence. Les investigations se poursuivent autour de ses déplacements, de son téléphone, de ses comptes en ligne, de ses échanges avec des mineures et des témoignages recueillis auprès de l’entourage de Lyhanna.

Au-delà de la mort de Lyhanna, une question domine désormais l’enquête : comment un adulte décrit comme présent quotidiennement auprès d’une enfant, lui apportant des goûters, l’attendant parfois devant le bus et échangeant avec d’autres jeunes filles, a-t-il pu rester dans son environnement sans être inquiété ?