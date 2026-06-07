Bruno Retailleau propose une cour disciplinaire pour sanctionner les magistrats

Le président des Républicains Bruno Retailleau a proposé samedi dans Le Parisien la création d’une cour disciplinaire de la magistrature, qui remplacerait le Conseil supérieur de la magistrature dans son rôle de sanction des juges. Cette initiative intervient après la mort de Lyhanna, une fillette tuée alors que des dysfonctionnements judiciaires sont pointés du doigt. Le sénateur de Vendée estime que les magistrats dépendent actuellement d’une instance trop corporatiste dans sa composition, ce qui expliquerait l’absence de véritables sanctions.

Un bilan jugé insuffisant

Selon Bruno Retailleau, le bilan du CSM est édifiant : en quinze ans, une seule sanction aurait été prononcée contre un magistrat, un simple blâme. Cette cour disciplinaire serait composée de citoyens, permettant selon lui de sortir d’un système où les magistrats jugent leurs pairs. Le président LR affirme que les mécanismes de sanction actuels ne fonctionnent pas et qu’une réforme profonde s’impose pour garantir la responsabilité des juges.

Vers une juridiction indépendante

La proposition vise à retirer au Conseil supérieur de la magistrature son pouvoir disciplinaire pour le confier à une juridiction indépendante. Cette initiative relance le débat sur la responsabilité des magistrats, un sujet sensible qui divise régulièrement la classe politique et le monde judiciaire. L’affaire Lyhanna devient ainsi le catalyseur d’une nouvelle offensive contre une institution régulièrement accusée de protéger ses membres plutôt que de les sanctionner.