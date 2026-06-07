Jean-Luc Mélenchon lance sa quatrième campagne présidentielle ce dimanche à Saint-Denis

Jean-Luc Mélenchon se lance dans une nouvelle course à l’Élysée. Invité au journal de 20 heures de TF1 le dimanche 3 mai au soir, l’ex-député des Bouches-du-Rhône a annoncé sa quatrième candidature à l’élection présidentielle de 2027. Le fondateur de La France insoumise tente ainsi une nouvelle fois de conquérir le pouvoir après ses tentatives de 2012, 2017 et 2022.
Une campagne lancée à Saint-Denis
Comme lors de la dernière présidentielle, le leader d’extrême gauche, a conditionné sa candidature à la collecte de 150 000 parrainages citoyens. Un seuil qui constitue une simple formalité pour lui, compte tenu de sa capacité de mobilisation. Jean-Luc Mélenchon lance officiellement sa campagne ce dimanche lors d’un grand rassemblement avec les principales figures de son mouvement prévu à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, fief traditionnel de la gauche radicale.
Cette nouvelle candidature intervient dans un contexte politique marqué par les recompositions à gauche et la fragmentation du NFP. À 75 ans au moment du scrutin, Jean-Luc Mélenchon espère fédérer une nouvelle fois l’électorat de gauche après avoir atteint le score de 22% lors du premier tour en 2022, manquant de peu la qualification pour le second tour.
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