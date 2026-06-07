Kiev accuse Poutine d’avoir “raté sa chance” de négocier la paix avec l’Ukraine

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha a affirmé que Vladimir Poutine a perdu une opportunité de sortir de ce qu’il qualifie de « guerre ratée », après le refus du président russe d’engager des pourparlers directs avec Volodymyr Zelensky.

Dans une publication sur le réseau social X, le chef de la diplomatie ukrainienne a estimé que la situation de la Russie ne ferait qu’empirer si le conflit se poursuivait. Selon lui, les pertes militaires augmentent, tandis que l’économie russe s’enfonce progressivement dans la récession.

Il a également évoqué une dégradation sociale et économique en Russie, citant la hausse des impôts, l’inflation et la pression croissante sur les ménages les plus vulnérables. Il a ajouté que les sanctions internationales continueront de s’intensifier, réduisant encore les marges de manœuvre de Moscou.

Ces déclarations interviennent après une nouvelle séquence diplomatique tendue entre Kiev et Moscou. Dans une lettre ouverte publiée récemment, Volodymyr Zelensky avait proposé des négociations directes avec Vladimir Poutine, accompagnées d’une trêve temporaire pendant la durée des discussions.

Le président russe a toutefois rejeté cette initiative, déclarant ne pas voir d’intérêt à une rencontre directe, estimant que les précédents échanges n’avaient pas permis de progrès concrets.

En réaction, le président ukrainien a accusé Moscou de ne pas chercher réellement à mettre fin à la guerre et a estimé que la réponse russe renforçait les doutes internationaux sur la volonté du Kremlin de parvenir à un règlement diplomatique.

Alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, les positions des deux pays semblent rester profondément opposées, rendant toute perspective de négociation immédiate particulièrement incertaine.