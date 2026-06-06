Le PS réclame une politique publique de protection de l’enfance après la mort de Lyhanna

Après le décès de la petite Lyhanna dans le Gers, le Parti socialiste demande que la protection de l’enfance devienne une priorité absolue de la République.

Le Parti socialiste a réclamé la mise en place d’une véritable politique publique de protection de l’enfance, au lendemain de la confirmation de la mort de Lyhanna dans le Gers. Dans un communiqué publié ce mercredi, la formation politique affirme que la protection des enfants doit devenir une priorité absolue de la République. Cette prise de position intervient alors que l’affaire a soulevé de nombreuses questions sur les défaillances du système de protection des mineurs en danger.

Des excuses ministérielles après le drame

La fillette, dont le corps a été retrouvé dans le département du Gers, avait disparu dans des circonstances dramatiques. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a présenté ses excuses au nom de la justice, reconnaissant implicitement des dysfonctionnements dans le traitement du dossier. L’affaire a suscité une vive émotion dans l’opinion publique et relancé le débat sur l’efficacité des services sociaux.

Les socialistes profitent de ce drame pour appeler à une refonte en profondeur du dispositif national de protection des enfants vulnérables. Leur demande s’inscrit dans un contexte où plusieurs affaires récentes ont mis en lumière les carences du système français en matière de signalement et de suivi des mineurs exposés à des situations de danger. Le parti n’a pas précisé les mesures concrètes qu’il préconise pour renforcer cette protection.