L’Autorité palestinienne réclame des poursuites après la mort d’un bébé de sept mois en Cisjordanie

L’Autorité palestinienne a appelé la communauté internationale à agir afin que les responsables de la mort du nourrisson palestinien Sam Fahd Abu Heikal, âgé de sept mois, répondent de leurs actes après une fusillade survenue près d’Hébron, en Cisjordanie occupée.

Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a qualifié l’incident d’« exécution sommaire » et estimé qu’il s’inscrivait dans la continuité des attaques visant les civils palestiniens, en particulier les enfants. Les autorités palestiniennes considèrent que cet événement constitue une violation du droit international humanitaire.

Selon le ministère palestinien de la Santé, le bébé a été mortellement touché lorsque des soldats israéliens ont ouvert le feu sur le véhicule de sa famille dans le secteur de Tel Rumeida, à Hébron. Ses parents ont également été blessés et hospitalisés.

Les autorités palestiniennes ont demandé aux Nations unies et aux juridictions internationales compétentes d’enquêter sur les circonstances du drame et de prendre des mesures afin que les responsables soient traduits en justice. Elles ont également réclamé un renforcement de la protection internationale des civils palestiniens.

L’armée israélienne a reconnu dans un communiqué que le véhicule avait été visé par des tirs. Les circonstances exactes de l’incident restent toutefois sujettes à controverse et font l’objet de versions divergentes entre les parties.

Les funérailles du nourrisson se sont déroulées samedi à Hébron en présence de nombreux habitants. Le corps de l’enfant, enveloppé dans un linceul blanc et un drapeau palestinien, a été porté par ses proches lors de la procession funéraire.

L’affaire intervient dans un contexte de fortes tensions en Cisjordanie, où les opérations militaires israéliennes, les arrestations et les affrontements se poursuivent parallèlement à la guerre dans la bande de Gaza.

Selon les chiffres communiqués par les autorités palestiniennes, plus d’un millier de Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis octobre 2023, tandis que des milliers d’autres ont été blessés, arrêtés ou déplacés. Ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante dans l’immédiat et sont contestés par les autorités israéliennes sur certains aspects.

Les responsables palestiniens affirment qu’ils poursuivront leurs démarches diplomatiques et juridiques auprès des instances internationales afin que les auteurs présumés de violations du droit international ne bénéficient pas de l’impunité.