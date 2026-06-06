Antisémitisme à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : une étudiante condamnée à quatre mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné une étudiante de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à quatre mois de prison avec sursis pour des faits à caractère antisémite commis au sein de son établissement. La jeune femme était poursuivie pour avoir exclu plusieurs étudiantes d’un groupe de discussion en ligne en raison de leur supposé soutien au sionisme ou de leur appartenance à la religion juive.

L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions accrues sur les campus universitaires français autour du conflit israélo-palestinien. Les faits reprochés remontent à la gestion d’un groupe d’échanges entre étudiants, où plusieurs participantes avaient été écartées après avoir été identifiées ou perçues comme juives ou favorables à Israël.

Une décision de justice contre les discriminations

Au cours de l’audience, le tribunal a estimé que les agissements de l’étudiante relevaient d’une discrimination fondée sur l’origine réelle ou supposée ainsi que sur les convictions des personnes visées. Les magistrats ont considéré que l’exclusion de ces étudiantes ne reposait pas sur des critères liés au fonctionnement du groupe, mais sur des considérations idéologiques et religieuses.

La condamnation à quatre mois d’emprisonnement avec sursis vise à sanctionner ces comportements tout en rappelant l’interdiction de toute discrimination fondée sur la religion ou les opinions politiques. Cette décision intervient alors que plusieurs universités françaises ont renforcé leurs dispositifs de prévention contre les actes racistes et antisémites.

Réaction du gouvernement

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, a réagi rapidement à l’annonce du jugement. Dans un message publié sur le réseau social X, il a salué la décision de justice et rappelé la nécessité de lutter sans relâche contre toutes les formes d’antisémitisme.

« Une intransigeante fermeté doit guider notre action contre l’antisémitisme », a déclaré le ministre. Il a également réaffirmé l’engagement du gouvernement à garantir que les universités demeurent des lieux d’étude, de débat et de liberté, où aucun étudiant ne doit être visé en raison de son origine, de sa religion ou de ses convictions.

Une vigilance renforcée dans les universités

Depuis plusieurs mois, les établissements d’enseignement supérieur font face à une multiplication des signalements liés à des actes ou propos antisémites. Les autorités universitaires, les associations étudiantes et les pouvoirs publics ont mis en place différentes mesures pour renforcer la prévention, le signalement et la sanction de ces comportements.

Cette condamnation judiciaire est perçue comme un rappel du cadre légal applicable au sein des universités. Elle souligne également la volonté des autorités de traiter avec fermeté les actes discriminatoires, dans un contexte où les tensions internationales peuvent parfois se répercuter au sein des campus français.