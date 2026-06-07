Israël profondément divisé après 100 jours de guerre au Moyen-Orient

Cent jours se sont écoulés depuis le début du conflit au Moyen-Orient, marqué par une offensive conjointe israélo-américaine contre l’Iran et des frappes israéliennes ciblant le Hezbollah pro-iranien. Cette guerre s’étire sans perspective de fin immédiate, plongeant la population israélienne dans une profonde division. Si une partie des citoyens continue de soutenir l’action militaire, une fracture grandissante traverse désormais la société. Des manifestants expriment un « désespoir psychologique » face à la situation à Gaza, tandis que d’autres maintiennent avec force leur conviction que les actions de leur pays restent pleinement justifiées.

Une société fracturée par la guerre

Les tensions internes reflètent une polarisation croissante autour de la conduite du gouvernement et de l’armée dans le territoire palestinien. Certains Israéliens remettent en question la nature même de l’offensive, allant jusqu’à évoquer le terme de génocide pour qualifier les opérations militaires, quand bien même ils reconnaissent que « au début, ce n’était pas un génocide ». Cette évolution du discours témoigne d’un basculement dans la perception publique. Les appels à la paix se multiplient, portés par ceux qui ne voient plus d’issue dans la poursuite du conflit.

Des camps irréconciliables

La société israélienne se trouve ainsi écartelée entre des camps aux positions irréconciliables. D’un côté, des citoyens convaincus de la nécessité stratégique et sécuritaire de cette guerre prolongée. De l’autre, une frange croissante de la population qui questionne ouvertement les objectifs et les méthodes employées. Cette fracture interne révèle les limites d’un consensus autrefois solide sur les questions de sécurité nationale, alors que le conflit s’enlise et que les perspectives de sortie de crise demeurent floues.