Guyane : 30 ans de réclusion pour le meurtre d’Alicia Faye, piégée dans un trafic de cocaïne

La cour d’assises de Cayenne a condamné vendredi à 30 ans de réclusion criminelle Dane Langhorne pour le meurtre d’Alicia Faye, une jeune Bordelaise de 25 ans tuée en mars 2021 en Guyane alors qu’elle se trouvait impliquée dans un réseau de trafic de cocaïne entre la Gironde et l’outre-mer. Jugé en son absence, l’accusé est actuellement en fuite au Guyana et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.

En difficulté financière, Alicia Faye avait accepté de transporter 25.000 euros destinés à un fournisseur local de stupéfiants. Arrivée à Cayenne le 12 mars 2021, elle a été retrouvée morte moins de vingt-quatre heures plus tard. La jeune femme avait été exécutée d’une balle dans la tête dans des circonstances qui demeurent encore partiellement obscures malgré plusieurs années d’enquête.

Les éléments qui ont conduit à la condamnation

L’accusation s’est appuyée sur plusieurs éléments matériels pour établir la responsabilité de Dane Langhorne. Les enquêteurs ont notamment retrouvé des traces de sang de la victime dans son véhicule ainsi que sur l’une de ses chaussures. Considéré comme la dernière personne à avoir vu Alicia Faye vivante après l’avoir récupérée à son hôtel, il a été reconnu coupable du meurtre par la cour d’assises.

Dans le même dossier, la compagne de Dane Langhorne a été condamnée à six ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt. Elle a été reconnue coupable du vol aggravé des effets personnels de la victime après avoir récupéré de l’argent et une valise dans la chambre d’hôtel d’Alicia Faye au lendemain du crime. En revanche, Flaviano Makkai, présenté par les enquêteurs comme l’un des responsables du trafic de cocaïne, a été acquitté des accusations de complicité de meurtre.



Un verdict qui ne dissipe pas toutes les zones d’ombre

À l’audience, Flaviano Makkai a contesté toute implication dans l’assassinat de la jeune femme. S’adressant directement au père de la victime, il a affirmé n’avoir jamais commandité le crime et dénoncé une accusation injustifiée. Il a également déclaré que personne ne méritait de mourir pour une somme d’argent, même dans les milieux criminels.

Pour la famille d’Alicia Faye, le verdict apporte une forme de justice mais laisse subsister de nombreuses interrogations. Bernard Faye, père de la victime, a confié à l’issue du procès qu’il ne pardonnerait jamais les auteurs de ce drame tout en affirmant ne nourrir aucune haine. En l’absence du principal accusé, les cinq jours d’audience n’ont pas permis d’établir avec certitude le déroulement exact des faits ni les motivations ayant conduit au meurtre de la jeune Bordelaise.