Entrevue MONDE

Le pape Léon XIV en Espagne pour sept jours centrés sur l’immigration et l’unité

6 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

Le souverain pontife est arrivé samedi à Madrid pour une visite officielle axée sur les questions migratoires et sociales, la première depuis 2011.

Le pape Léon XIV en Espagne pour sept jours centrés sur l’immigration et l'unité
Le pape Léon XIV en Espagne pour sept jours centrés sur l’immigration et l'unité

Le pape Léon XIV a entamé samedi 6 juin une visite de sept jours en Espagne, la première d’un souverain pontife dans le pays depuis celle de Benoît XVI en 2011. Accueilli au palais royal de Madrid par le roi Felipe VI et la reine Letizia, Léon XIV a immédiatement donné le ton de son séjour lors d’une première intervention publique. Il a appelé l’Espagne à fuir les approches identitaires qui peuplent le monde de fantômes et d’ennemis, une mise en garde contre les divisions politiques qui fragilisent le royaume ibérique. Le pape a invité les Espagnols à cultiver l’unité du peuple pour donner l’exemple à l’Europe.

Un programme axé sur le social

Le programme de cette semaine reflète les priorités du pontificat : questions migratoires, pauvreté et inclusion sociale. Dès samedi, Léon XIV s’est rendu dans un centre social de la capitale avant de participer à une veillée de prière près du stade Santiago Bernabéu, où 400 000 personnes étaient attendues. Dimanche, environ un million de fidèles devraient assister à une messe en plein air sur la place de Cibeles, lieu emblématique habituellement occupé par les supporteurs du Real Madrid. Le souverain pontife doit également rencontrer le Premier ministre espagnol au cours de la semaine.

Un message pour toute l’Europe

Cette visite s’inscrit dans un contexte de déclin du catholicisme en Espagne, pays autrefois bastion de la foi chrétienne en Europe. L’accent mis sur le sort des migrants et les questions de pauvreté traduit la volonté du pape de replacer l’Église au cœur des débats de société contemporains. Le message d’unité lancé dès son arrivée vise autant l’Espagne que l’ensemble du continent européen, confronté à des tensions croissantes sur les questions identitaires et migratoires.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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