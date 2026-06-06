Le chef de l’armée libanaise en visite au Pakistan sur fond de tensions régionales

Le commandant de l’armée libanaise, Rudolf Haykal, s’est envolé samedi pour une visite officielle au Pakistan, a annoncé l’armée libanaise. Ce déplacement intervient alors que la région est secouée par l’escalade du conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, dont les répercussions se font également sentir au Liban.

Selon le communiqué de l’armée, le général Haykal effectue cette visite à l’invitation de son homologue pakistanais. Les autorités libanaises n’ont toutefois pas précisé la durée du séjour ni le programme exact des discussions prévues entre les deux responsables militaires.

Cette visite intervient dans un contexte diplomatique particulièrement sensible. Le Pakistan multiplie les initiatives et les contacts avec différents acteurs régionaux afin de favoriser une désescalade du conflit impliquant l’Iran, un affrontement qui menace de déstabiliser davantage le Moyen-Orient.

Le Liban se trouve lui aussi exposé aux conséquences de cette crise. Les tensions entre Israël et les forces soutenues par l’Iran, notamment le Hezbollah, alimentent les inquiétudes quant à une extension du conflit à l’ensemble de la région.

Aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur les objectifs précis de la rencontre entre les responsables militaires libanais et pakistanais. Les observateurs estiment toutefois que les questions de sécurité régionale et la coopération militaire pourraient figurer parmi les principaux sujets abordés.

Cette visite souligne le rôle diplomatique croissant que cherche à jouer le Pakistan dans les crises régionales, alors que les efforts internationaux se poursuivent pour éviter une aggravation des tensions entre l’Iran, Israël et les États-Unis.