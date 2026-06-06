Boissons énergisantes : un marché en pleine explosion malgré les inquiétudes des professionnels de santé

Le marché des boissons énergisantes poursuit sa croissance spectaculaire en France. Longtemps associées aux soirées étudiantes et aux univers festifs, ces boissons séduisent désormais un public beaucoup plus large, porté notamment par l’influence des réseaux sociaux et l’arrivée de nouvelles marques créées par des personnalités du web. Selon le cabinet Xerfi, le marché est passé de 180 millions d’euros en 2016 à près de 780 millions d’euros en 2025, une progression qui témoigne de l’engouement croissant des consommateurs.

Dominé par Red Bull, qui représente près de 60 % des ventes en valeur, le secteur voit également Monster occuper environ 30 % du marché, tandis que de nouveaux acteurs tentent de se faire une place. Parmi eux figurent Celsius, Maison Perrier Energize ou encore Ciao Energy, la nouvelle marque lancée par les créateurs de contenus Lena Situations, Inoxtag et Squeezie. Ces nouveaux produits misent souvent sur des recettes présentées comme plus naturelles ou moins riches en sucre pour séduire une clientèle plus large.

Une alternative au café et à l’alcool pour les jeunes générations

Selon les spécialistes du secteur, les boissons énergisantes bénéficient d’une évolution des habitudes de consommation. Les jeunes générations consomment moins d’alcool et de café que leurs aînés, ce qui favorise l’émergence de nouvelles boissons stimulant la vigilance et la concentration. Les fabricants cherchent ainsi à positionner leurs produits comme des compagnons du quotidien, aussi bien pour le travail que pour les activités sportives ou les loisirs numériques.

Pour se démarquer, certaines marques mettent en avant une composition plus responsable, avec moins de sucre ou des ingrédients d’origine naturelle. Ciao Energy affirme ainsi proposer une boisson contenant près de trois fois moins de sucre qu’une boisson énergisante classique. Une stratégie marketing qui vise notamment les consommateurs soucieux de leur alimentation ainsi que les femmes, un public historiquement moins ciblé par ce type de produits.

Des risques sanitaires régulièrement signalés

Malgré leur popularité, les boissons énergisantes continuent de susciter la prudence des autorités sanitaires. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) rappelle que l’appellation « boisson énergisante » ne correspond à aucune définition réglementaire précise. Ces produits contiennent généralement de la caféine, de la taurine, des vitamines, des édulcorants ou encore divers extraits végétaux destinés à stimuler l’organisme.

Les effets de la caféine sur la vigilance sont bien connus, mais une consommation excessive peut provoquer de nombreux effets secondaires. Les professionnels de santé évoquent notamment des troubles du sommeil, de l’anxiété, des maux de tête ou encore des palpitations cardiaques. En France, plusieurs cas d’effets indésirables graves ont déjà été signalés, allant jusqu’à des troubles du rythme cardiaque et, dans certains cas exceptionnels, des arrêts cardiaques.

Le débat sur la consommation des mineurs relancé

Les experts soulignent que les risques augmentent lorsque ces boissons sont consommées en grande quantité ou associées à l’alcool. Bien qu’une canette contienne généralement une quantité de caféine comparable à celle d’un café classique, les habitudes de consommation et l’accumulation des doses peuvent entraîner des effets importants sur certaines personnes, notamment les plus jeunes.

Face à ces préoccupations, plusieurs pays européens envisagent de renforcer leur réglementation. Au Royaume-Uni comme en Espagne, des projets visant à interdire la vente de boissons énergisantes aux mineurs de moins de 16 ans sont actuellement étudiés. En France, les professionnels de santé appellent également à une plus grande vigilance concernant la promotion de ces produits auprès des adolescents, alors que leur succès continue de s’accélérer sur un marché devenu l’un des plus dynamiques de l’industrie des boissons.