Ronald Day choisi pour diriger Miss Universe alors qu’il est accusé de harcèlement sexuel

Rien ne va plus pour Miss Universe et Raúl Rocha ! Ronald Day, qui a pris les commandes de Miss Universe en Ocident, après son départ de Telemundo où il occupait l’un des postes les plus importants du groupe, est accusé de harcèlement sexuel. José Fernández, ancien intervenant fitness de la télévision hispanophone américaine, a accusé publiquement Ronald Day. Les faits dénoncés par Fernández remontent à l’époque où les deux hommes évoluaient dans l’écosystème d’Univision, où Day occupait alors des fonctions de direction. (https://www.produ.com, https://www.simpol.ph,

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Un patron de télévision recyclé dans l’univers des miss

Avant son arrivée à Miss Universe, Ronald Day a longtemps été une figure puissante de la télévision hispanique aux États-Unis. Il a travaillé près de deux décennies chez Univision, où il a notamment participé à la production de programmes emblématiques comme El Show de Cristina. Il a ensuite rejoint Telemundo, où il a occupé pendant sept ans les fonctions de président de l’Entertainment et de Chief Content Officer. À ce poste, il a supervisé des programmes de divertissement, parmi lesquels La Casa de los Famosos, Los 50, Exatlón, Top Chef VIP, ainsi que des événements comme les Billboard Latin Music Awards et Miss Universe. Son profil a donc été présenté par la Miss Universe Organization comme celui d’un dirigeant expérimenté, capable d’accompagner le développement international du concours. Problème : derrière ce profil a priori idéal, de terribles zones d’ombre viennent ternir l’image de Ronald Day. (https://peopleenespanol.com, https://www.c21media.net, https://www.produ.com, https://www.simpol.ph, https://peopleenespanol.com)

Vidéos obscènes et demandes de faveurs sexuelles

José Fernández, nutritionniste et entraîneur portoricain, est connu du public latino pour ses interventions dans Despierta América, Nuestra Belleza Latina ou encore Primer Impacto. Dans une interview accordée au journaliste Javier Ceriani, puis dans People en Español, il accuse Ronald Day de l’avoir harcelé sexuellement lorsqu’il travaillait à Univision. (https://peopleenespanol.com)

José Fernández affirme que Ronald Day lui a envoyé des photos et des vidéos obscènes. Il décrit des contenus sexuels explicites, dont certains montreraient Day en train de se masturber, de participer à une orgie ou d’avoir des relations sexuelles avec une femme. Fernández affirme aussi que Ronald Day l’a invité chez lui et lui a demandé des faveurs sexuelles. (https://peopleenespanol.com, https://lastopnews.com)

L’ancien intervenant fitness dit avoir refusé. Il présente ce refus comme le point de rupture dans sa relation professionnelle avec le dirigeant. (https://peopleenespanol.com, https://lastopnews.com)

Un signalement interne et une carrière stoppée net

José Fernández affirme avoir signalé les faits à Univision. Selon lui, il a montré les messages reçus à un responsable des ressources humaines de la chaîne. Il affirme que ce responsable lui a dit qu’il pouvait gagner beaucoup d’argent avec une action judiciaire, tout en le dissuadant d’aller plus loin pour ne pas compromettre sa carrière. Fernández dit avoir renoncé à une procédure à l’époque. Il affirme aujourd’hui regretter cette décision. Après ce signalement, il dit avoir été progressivement écarté. Selon lui, Univision lui a retiré son accès à la chaîne, son badge, son segment dans Despierta América et un projet radio. Il affirme avoir payé professionnellement son refus des avances qu’il attribue à Ronald Day. (https://peopleenespanol.com, https://lastopnews.com, https://mamaslatinas.com)

José Fernández affirme également avoir alerté NBC lorsque Ronald Day a rejoint Telemundo. D’après son témoignage, cette alerte n’a pas empêché l’arrivée de Day dans le groupe. Il affirme ensuite avoir été écarté de Telemundo, où il intervenait aussi dans Hoy Día. (https://peopleenespanol.com,

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D’autres victimes présumées de Ronald Day

Le témoignage de José Fernández a aussi fait ressortir d’autres noms liés à l’époque Univision. Ana María Canseco, ancienne présentatrice de Despierta América, aurait elle aussi été victimes du comportement de Ronald Day. Interrogée par People en Español, elle n’a pas détaillé les faits. Elle a expliqué considérer cet épisode comme un chapitre clos de sa vie professionnelle, ajoutant que cette période l’avait rendue plus forte. Poncho de Anda, autre ancien visage d’Univision, a lui aussi été interrogé. Il a confirmé que son départ de la chaîne résultait d’une décision de Ronald Day qu’il juge injuste. (https://peopleenespanol.com, https://eldiariony.com, https://peopleenespanol.com,

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Miss Universe nomme Ronald Day malgré des très gaves accusations

La questions qui se pose aujourd’hui, c’est comment la Miss Universe Organization a-t-elle pu nommé Ronald Day comme CEO pour la région occidentale, alors que ce dernier faisait l’objet de graves accusations de harcèlement sexuel. Ce qui, dans l’univers des Miss, devrait être rédhibitoire. L’organisation a mis en avant son expérience dans les médias et le divertissement. Des arguments bien pauvres et qui interrogent, à l’heure où la lutte contre les violences sexuelles contre les femmes devrait être une priorité absolue, sans aucun compromis… Mais pour Raúl Rocha, copropriétaire de Miss Universe déjà englué dans de nombreux scandales judiciaires liés aux cartels mexicains, la sécurité des Miss ne semble pas être une préoccupation… (https://www.produ.com, https://www.simpol.ph, https://peopleenespanol.com, https://apnews.com, https://elpais.com, https://www.univision.com, https://www.telemundo.com)