Emmanuel Macron attendu à Amiens lundi pour visiter l’usine Goodyear et le CHU

Emmanuel Macron effectuera lundi un déplacement dans sa ville natale d’Amiens, dans la Somme, où il visitera l’usine du groupe américain Goodyear ainsi que le Centre hospitalier universitaire de la ville. Ce déplacement sera placé sous le signe de l’industrie et de la santé, deux secteurs au cœur des priorités affichées par l’exécutif depuis le lancement du plan France 2030.

La première étape de cette visite présidentielle conduira le chef de l’État sur le site industriel de Goodyear, l’un des principaux employeurs privés du territoire. L’Élysée souligne que cette visite vise à mettre en lumière les investissements réalisés ces dernières années dans le cadre de la modernisation de l’usine, soutenue notamment par le programme France 2030. Le projet a permis d’automatiser une partie de la production, d’augmenter les capacités industrielles du site et de renforcer sa compétitivité sur le marché européen.

Une usine marquée par un passé social difficile

L’histoire récente de Goodyear à Amiens reste profondément marquée par un conflit social qui a duré plus de six ans. Au début des années 2010, le groupe américain avait engagé une profonde restructuration de ses activités dans la région. La fermeture de l’un des deux sites amiénois en 2014 avait provoqué la suppression de plus d’un millier d’emplois et suscité une forte mobilisation syndicale.

Cette affaire avait marqué durablement le paysage industriel français. Plusieurs années après la fermeture du site, le groupe avait été condamné en mai 2020 par le conseil des prud’hommes pour licenciement abusif. Depuis, l’entreprise a engagé une nouvelle phase de développement industriel destinée à consolider ses activités dans la région et à sécuriser l’emploi sur le site toujours en activité.

Une modernisation soutenue par France 2030

Selon l’Élysée, les investissements réalisés ont permis la création de 120 emplois supplémentaires grâce à l’installation d’une nouvelle ligne de production. Cette transformation s’inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à favoriser la réindustrialisation du pays et à accompagner les entreprises dans leur transition technologique.

Le déplacement présidentiel doit également illustrer les résultats du programme France 2030, doté de plusieurs dizaines de milliards d’euros pour soutenir l’innovation, la modernisation industrielle et les filières stratégiques. Le gouvernement met régulièrement en avant ce type de projets pour démontrer sa volonté de renforcer la souveraineté économique française face à la concurrence internationale.

Une étape consacrée à la santé au CHU d’Amiens

Après sa visite de l’usine Goodyear, Emmanuel Macron se rendra au Centre hospitalier universitaire d’Amiens. Le président visitera plus précisément l’Institut des troubles du neurodéveloppement, un établissement spécialisé dans la prise en charge des enfants et adolescents présentant des troubles tels que l’autisme, les troubles de l’attention ou certaines difficultés d’apprentissage.

À cette occasion, le chef de l’État devrait réaffirmer l’importance du dépistage précoce et de l’accompagnement des familles. L’Élysée indique qu’il rappellera la nécessité d’accélérer l’identification de ces troubles afin d’améliorer les parcours de soins et les chances de réussite scolaire et sociale des enfants concernés.

Un déplacement à forte portée symbolique

Ce retour présidentiel à Amiens revêt également une dimension personnelle. Emmanuel Macron est né dans la capitale picarde et y a effectué une grande partie de sa scolarité avant de poursuivre ses études à Paris. Chaque déplacement dans sa ville d’origine est donc observé avec une attention particulière, tant sur le plan politique que médiatique.

À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, cette visite permettra également à l’exécutif de mettre en avant son action en faveur de l’industrie et de la santé, deux thématiques majeures du débat public. Entre réindustrialisation, emploi et accompagnement des personnes les plus vulnérables, le président entend illustrer concrètement les priorités défendues par son gouvernement depuis plusieurs années.