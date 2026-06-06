Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc sonne l’alerte : «Il va vraiment falloir un départ exceptionnel»

Charles Leclerc n’a pas cherché à masquer sa déception après les qualifications du Grand Prix de Monaco. Quatrième sur la grille, alors qu’il a brièvement tenu la pole provisoire en Q3, le pilote Ferrari sait que sa course s’est compliquée avant même le départ. Au micro de CANAL+, le Monégasque a résumé l’urgence en une phrase : « Il va vraiment falloir un départ exceptionnel. » Une déclaration directe, à la hauteur du résultat : Leclerc partira derrière Kimi Antonelli, Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Une pole provisoire, puis tout s’est refermé

Leclerc a eu sa chance en fin de Q3. Dans les derniers instants, il est passé provisoirement en tête, relançant l’espoir d’une pole à domicile. Mais la hiérarchie a basculé immédiatement : Verstappen l’a devancé, Hamilton s’est intercalé, puis Antonelli a signé le meilleur temps en 1:12.051.

Leclerc a terminé quatrième en 1:12.351, à trois dixièmes de la pole. Ferrari verrouille la deuxième ligne avec Hamilton troisième et Leclerc quatrième, mais manque le résultat attendu après un week-end jusque-là très solide.

Le dernier tour s’arrête contre le mur

Leclerc a tenté de répondre dans son dernier tour lancé. Il n’a pas pu aller au bout de l’effort : il a touché le mur en fin de séance, ce qui a mis fin à sa tentative d’amélioration. Le pilote monégasque a accroché le mur avant d’immobiliser sa Ferrari à Rascasse.

Monaco ne pardonne pas une quatrième place

À Monaco, partir quatrième change tout. Leclerc ne s’élancera pas loin de la tête, mais il partira derrière trois voitures sur un circuit où dépasser reste l’un des exercices les plus difficiles de la saison.

Antonelli frappe fort, Ferrari reste en deuxième ligne

Pour rappel, Kimi Antonelli a signé la pole devant Verstappen pour 0.043 seconde. Hamilton partira troisième, juste devant Leclerc. Le top 4 se tient en 0.300 seconde, mais à Monaco, trois dixièmes peuvent suffire à transformer une séance frustrante en dimanche très compliqué…

Le départ du Grand prix aura lieu ce dimanche à 15h. La course est à suivre en direct sur Canal+.