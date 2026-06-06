Poutine refuse toute rencontre avec Zelensky et accuse Kiev de “manque de sincérité”

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu’il ne voyait actuellement aucune raison de rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, fermant ainsi la porte à de possibles pourparlers directs visant à mettre fin au conflit entre les deux pays.

Cette prise de position intervient après la publication d’une lettre ouverte du président ukrainien, adressée notamment aux États-Unis et à plusieurs partenaires internationaux. Dans ce texte, Volodymyr Zelensky affirmait que la population russe serait de plus en plus fatiguée de la guerre, en raison notamment des attaques de drones et de missiles, de l’inflation et des difficultés d’approvisionnement en carburant.

Selon Zelensky, la poursuite du conflit pourrait même fragiliser la position politique du président russe, en suggérant que l’histoire montre que les changements politiques peuvent survenir lorsque la société russe exprime une lassitude face à la guerre.

Lors d’une intervention au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a rejeté ces propositions, estimant que la lettre ne constituait pas une base sérieuse pour engager un dialogue direct. Il a notamment affirmé que certains passages du texte étaient « grossiers » et a mis en doute les intentions réelles de Kiev.

Le chef du Kremlin a également suggéré que cette initiative visait davantage à empêcher une rencontre qu’à la rendre possible, laissant entendre que les conditions politiques actuelles ne permettaient pas de discussions en face à face avec le président ukrainien.

De son côté, Volodymyr Zelensky a estimé que cette réaction prouve, selon lui, que Moscou n’est pas disposé à mettre fin au conflit, qui entre désormais dans sa cinquième année. Cette absence de perspective de dialogue direct souligne l’enlisement diplomatique entre les deux capitales, malgré les appels répétés de la communauté internationale à une désescalade.