«La France ne protège pas ses filles»: Flavie Flament dénonce les failles de la justice après la mort de Lyhanna

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, retrouvée dans le Gers, Flavie Flament a réagi sur Instagram : « La France ne protège pas ses filles ». Le principal suspect, déjà visé par plusieurs procédures, avait été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans.

« Lyhanna a été laissée seule »

Flavie Flament a réagi à la mort de Lyhanna en relayant le texte « La France ne protège pas ses filles ». Dans son message, l’animatrice écrit : « Pouvoir public, ouvre tes yeux. Lyhanna a été laissée seule. » Elle dit aussi penser « aux mères qui ont porté plainte » et « aux filles qui ont subi ». Sa prise de parole fait suite à la révélation de plusieurs procédures visant le principal suspect avant la disparition de la collégienne.

Une disparition à Fleurance

Lyhanna, 11 ans, a disparu vendredi 29 mai à Fleurance, dans le Gers. Elle a été vue après sa sortie du collège. Les enquêteurs se sont intéressés à un homme de 41 ans, père d’une amie de la victime. Des éléments de vidéosurveillance et un témoignage ont situé la collégienne dans sa voiture. L’homme a reconnu l’avoir transportée, mais a affirmé l’avoir déposée près de la piscine municipale de Fleurance. Il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans, puis placé en détention provisoire.

Le corps retrouvé dans un silo

Jeudi 4 juin, un corps d’enfant a été découvert dans un silo agricole désaffecté à Puycasquier, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance. Vendredi 5 juin, le parquet d’Agen a confirmé que les analyses ADN avaient permis d’identifier formellement Lyhanna. Les causes de la mort ne sont pas encore établies. Le procureur a indiqué que les médecins légistes n’étaient pas, à ce stade, en mesure de les déterminer. Des examens complémentaires ont été ordonnés.

Des procédures antérieures visant le suspect

Avant la disparition de Lyhanna, le principal suspect avait déjà été cité dans plusieurs procédures. Une plainte pour viol sur mineure, concernant des faits présumés datant de 2020, avait été classée sans suite en 2024 faute d’éléments suffisants. Une autre plainte avait été déposée en août 2025 pour des faits présumés de viols répétés sur mineure. Le dossier avait été transmis au parquet d’Auch. Le suspect n’avait pas été entendu dans cette procédure avant la disparition de Lyhanna. Un autre signalement, en mars 2026, concernait des faits présumés d’attouchements sur une enfant de 11 ans. Une plainte a ensuite été déposée début juin.

« L’institution judiciaire n’a pas su protéger cette petite fille »

Gérald Darmanin a reconnu des défaillances dans le suivi des plaintes. Le ministre de la Justice a déclaré : « L’institution judiciaire n’a pas su protéger cette petite fille. » Il a également affirmé : « Nous avons failli dans l’organisation concrète du suivi des plaintes. » Le ministre a présenté ses excuses à la famille de Lyhanna et aux Français « choqués » par ces défaillances.

Emmanuel Macron a lui aussi reconnu un dysfonctionnement. Le président de la République a déclaré : « Les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. C’est une évidence. Et c’est inacceptable. »

Une enquête administrative ouverte

Une enquête administrative a été lancée pour examiner le traitement des plaintes et signalements visant le principal suspect. Elle a été confiée à l’Inspection générale de la justice et à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale. L’enquête pénale se poursuit. Les causes de la mort de Lyhanna ne sont pas encore connues.