Lors des commémorations du Débarquement, le chef du Pentagone dénonce une « invasion » idéologique en Europe

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a suscité la polémique vendredi en établissant un parallèle entre les défis actuels de l’Europe et l’héritage du Débarquement allié en Normandie. Lors d’une intervention à l’occasion des cérémonies commémorant le 82e anniversaire du Jour J, il a affirmé que le continent faisait face à une « invasion » d’idéologies qu’il juge dangereuses.

Selon Hegseth, les pays européens doivent accorder une attention accrue à la protection de leurs frontières et au contrôle des flux migratoires. Il a estimé que ces questions constituent aujourd’hui des enjeux majeurs pour la stabilité et l’identité des nations européennes.

Le responsable américain a directement relié son message aux sacrifices consentis par les forces alliées lors du Débarquement de 1944. Il a soutenu que la défense des valeurs occidentales nécessitait une vigilance constante face aux menaces contemporaines, qu’elles soient sécuritaires, politiques ou idéologiques.

Ces déclarations s’inscrivent dans une ligne politique déjà défendue par le président Donald Trump et par le vice-président JD Vance. Tous deux ont régulièrement critiqué les politiques migratoires de plusieurs pays européens et mis en garde contre les conséquences d’une immigration qu’ils jugent insuffisamment contrôlée.

Les propos de Pete Hegseth interviennent dans un contexte où les questions migratoires occupent une place centrale dans les débats politiques de nombreux États européens. Plusieurs gouvernements ont récemment renforcé leurs dispositifs de contrôle aux frontières, tandis que d’autres continuent de défendre une approche plus ouverte en matière d’accueil.

En associant la mémoire du Débarquement à ces enjeux contemporains, le chef du Pentagone a ravivé un débat déjà sensible de part et d’autre de l’Atlantique. Ses déclarations devraient alimenter les discussions sur l’immigration, la souveraineté nationale et l’avenir des relations entre les États-Unis et leurs alliés européens.