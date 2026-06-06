La Hongrie serre la vis sur l’immigration de travail et suspend les visas pour trois nationalités

Le gouvernement hongrois a annoncé qu’il cesserait, à partir de vendredi, de délivrer des visas de travail aux ressortissants des Philippines, de la Géorgie et de l’Arménie. Cette décision marque la première étape d’une réforme plus large visant à limiter l’arrivée de travailleurs étrangers dans le pays.

La mesure a été confirmée par la porte-parole du gouvernement, Vanda Szondi, qui a expliqué que les autorités souhaitaient mieux encadrer l’immigration de travail. Selon elle, l’exécutif craint que l’afflux de main-d’œuvre étrangère n’exerce une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs hongrois.

Cette nouvelle orientation intervient après la victoire électorale du parti Peter Magyar, qui a mis fin à seize années de pouvoir de Viktor Orbán lors des élections d’avril. Le gouvernement avait annoncé son intention de mettre un terme, dès juin, à la délivrance de visas de travail pour les ressortissants de pays extérieurs à l’Union européenne.

Concrètement, Budapest va modifier le décret qui permettait jusqu’à présent aux agences de recrutement de faire venir des travailleurs originaires des Philippines, de la Géorgie et de l’Arménie selon une procédure simplifiée. Les personnes déjà présentes sur le territoire pourront toutefois demander le renouvellement de leur autorisation, tandis que les dossiers déjà déposés continueront d’être examinés.

D’après les statistiques officielles, les travailleurs étrangers représentent environ 2 % de la population active hongroise. Cependant, plusieurs secteurs, notamment les services et l’industrie manufacturière, dépendent fortement de cette main-d’œuvre pour répondre à leurs besoins de recrutement.

La décision suscite ainsi des inquiétudes dans le monde économique. Plusieurs grands investisseurs étrangers implantés en Hongrie ont averti qu’un arrêt trop brutal de l’arrivée de travailleurs étrangers pourrait pénaliser les entreprises et freiner la croissance du pays.

Le gouvernement présente néanmoins cette réforme comme le début d’une stratégie à long terme destinée à remodeler le marché du travail hongrois. D’autres mesures pourraient être annoncées dans les prochains mois afin de poursuivre le durcissement de la politique migratoire en matière d’emploi.