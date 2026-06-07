Le conseiller de la Maison Blanche chargé de l’intelligence artificielle quitte ses fonctions

Sriram Krishnan, principal conseiller de la Maison Blanche sur les questions d’intelligence artificielle, va quitter son poste au sein de l’administration du président Donald Trump, selon des informations rapportées samedi.

Krishnan occupait un rôle clé dans l’élaboration de la stratégie américaine en matière d’IA, un secteur devenu central dans la compétition technologique mondiale. Son départ intervient alors que Washington cherche à renforcer sa position face à la concurrence internationale et à répondre aux enjeux de sécurité liés au développement rapide de cette technologie.

Selon des responsables de l’administration, Sriram Krishnan continuera à travailler sur des problématiques majeures liées à l’intelligence artificielle après son départ de la Maison Blanche, sans que les détails de ses futures activités n’aient été précisés.

Cette annonce intervient dans un contexte où l’administration Trump examine différentes options pour soutenir le développement de l’industrie américaine de l’IA. Parmi les pistes évoquées figurent notamment des formes de participation publique dans certaines entreprises stratégiques du secteur afin de préserver l’avance technologique des États-Unis.

Les responsables américains sont confrontés à plusieurs défis : encourager l’innovation tout en limitant les risques liés à la sécurité nationale, à la protection des données et à l’impact économique de l’automatisation. Les débats portent également sur la nécessité d’encadrer l’utilisation de l’IA dans les domaines militaire, industriel et administratif.

Le départ de Krishnan survient alors que l’intelligence artificielle reste l’une des priorités stratégiques de Washington, tant sur le plan économique que géopolitique. L’administration américaine devrait prochainement préciser l’organisation mise en place pour poursuivre ses travaux dans ce domaine.