Nouvelle frappe meurtrière à Gaza : au moins sept morts alors que les négociations de trêve reprennent

Au moins sept Palestiniens, dont deux femmes, ont été tués samedi dans une frappe israélienne à Gaza, selon des responsables de la santé locaux. L’attaque intervient alors que de nouvelles discussions indirectes sur un cessez-le-feu ont repris au Caire entre le mouvement islamiste Hamas, d’autres factions palestiniennes et des médiateurs régionaux.

D’après les services médicaux de Gaza, la frappe a visé un vaste campement de tentes situé dans le centre de la ville de Gaza. Quinze autres personnes auraient été blessées, parmi lesquelles plusieurs enfants. Les victimes ont été transportées vers des établissements de santé de l’enclave.

Interrogée par Reuters, l’armée israélienne a indiqué avoir mené une opération ciblant des « terroristes », sans fournir davantage de précisions sur les personnes visées ni sur les circonstances de l’attaque.

Malgré le cessez-le-feu négocié sous l’impulsion du président américain Donald Trump, les violences n’ont pas totalement cessé. Selon Reuters, Israël continue de contrôler plus de la moitié de la bande de Gaza depuis le début de la guerre déclenchée après l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël en octobre 2023.

Parallèlement, les négociations visant à faire avancer une deuxième phase de l’accord restent bloquées. Cette étape doit notamment aborder le désarmement du Hamas ainsi que le retrait des forces israéliennes de l’enclave palestinienne, deux sujets particulièrement sensibles pour les parties concernées.

Selon des sources proches des discussions, l’Égypte a lancé une nouvelle série de pourparlers avec des représentants du Hamas et d’autres groupes palestiniens. Les discussions pourraient se poursuivre pendant plusieurs jours afin de tenter de préserver la trêve existante et de relancer le processus diplomatique.

Le Hamas affirme que toute avancée dépendra d’un arrêt des frappes israéliennes et d’une augmentation de l’aide humanitaire destinée à la population de Gaza. Les médiateurs, parmi lesquels figurent l’Égypte, le Qatar et la Turquie, poursuivent leurs efforts pour éviter une nouvelle détérioration de la situation sur le terrain.