Tensions en mer de Chine méridionale : Taïwan dénonce une opération maritime coordonnée de la Chine près des îles Pratas

Taïwan a accusé samedi la Chine d’avoir mené une opération maritime coordonnée impliquant des garde-côtes et un navire de recherche à proximité des îles Pratas, un archipel stratégique situé en mer de Chine méridionale. Selon Taipei, ces mouvements sont perçus comme une nouvelle tentative de pression militaire et politique dans la région.

Les autorités taïwanaises affirment qu’un navire des garde-côtes chinois et un bâtiment hydrographique ont opéré conjointement dans les eaux entourant ces îles, considérées comme sensibles en raison de leur position géographique entre le sud de Taïwan et Hong Kong. Les garde-côtes de Taïwan parlent d’une action destinée à « provoquer » l’île dans une zone déjà fortement militarisée.

Les îles Pratas, administrées par Taïwan et transformées en parc national, sont situées à plus de 400 kilomètres de l’île principale. Elles sont protégées par une présence limitée des garde-côtes taïwanais, ce qui en fait un point jugé vulnérable par plusieurs experts en sécurité dans le contexte des tensions régionales.

Selon les autorités taïwanaises, un navire chinois s’est approché des îles à plusieurs reprises ces derniers jours, y compris vendredi et samedi. Ces incursions répétées s’inscrivent dans une stratégie plus large de Pékin visant à renforcer ses revendications de souveraineté sur l’ensemble de la mer de Chine méridionale.

La Chine considère en effet Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et intensifie régulièrement ses activités militaires et paramilitaires autour de l’île. Ces opérations, souvent qualifiées de « zones grises », visent à exercer une pression continue sans franchir le seuil d’un conflit ouvert.

Dans ce contexte, les autorités taïwanaises multiplient les alertes et renforcent leur surveillance maritime, alors que les tensions dans la région restent particulièrement élevées et que toute escalade pourrait avoir des conséquences majeures pour la stabilité de l’Asie-Pacifique.