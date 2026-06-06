Canicule de mai : une hausse significative des passages aux urgences observée partout en France

L’épisode de chaleur exceptionnel qui a frappé une grande partie de la France à la fin du mois de mai a eu des conséquences directes sur le système de santé. Selon les données publiées conjointement par le ministère de la Santé et Santé publique France, la canicule précoce a provoqué une augmentation marquée des recours aux soins d’urgence, confirmant l’impact sanitaire de cet événement météorologique qualifié d’historique pour cette période de l’année.

Dès le 22 mai, les autorités sanitaires ont constaté une progression continue des passages aux urgences, des hospitalisations et des interventions de SOS Médecins liées aux fortes chaleurs. Le pic a été atteint le 26 mai avec 411 passages aux urgences et 253 consultations assurées par SOS Médecins. Les hospitalisations après un passage aux urgences ont également augmenté, culminant à 230 admissions le 29 mai.

Des effets particulièrement marqués dans les départements en vigilance orange

Les données montrent que les départements placés en vigilance orange canicule ont enregistré des recours aux soins deux fois plus importants que les territoires non concernés. Les principales pathologies observées étaient les hyperthermies, les déshydratations, les hyponatrémies – une baisse anormale du taux de sodium dans le sang – ainsi que différents malaises provoqués par les températures élevées.

Les autorités sanitaires ont également relevé des profils de patients inhabituels pour ce type d’épisode. Les hyperthermies et coups de chaleur ont principalement concerné les moins de 15 ans ainsi que les adultes âgés de 15 à 44 ans. À l’inverse, les déshydratations et troubles liés aux déséquilibres hydriques ont davantage touché les personnes âgées de plus de 75 ans, traditionnellement les plus vulnérables lors des périodes de fortes chaleurs.

Une canicule historique pour un mois de mai

Selon Météo-France, cet épisode constitue l’un des événements les plus précoces jamais enregistrés dans l’Hexagone. Les autorités soulignent que les impacts sanitaires observés chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ont été plus importants que lors des canicules habituellement constatées en été.

Cette situation met en évidence la nécessité d’adapter davantage les lieux fréquentés par ces populations. Écoles, établissements sportifs, centres de loisirs et espaces publics devront probablement renforcer leurs dispositifs de prévention face à des épisodes de chaleur qui pourraient devenir plus fréquents dans les années à venir sous l’effet du changement climatique.

Une polémique autour de la prévention gouvernementale

Face aux critiques apparues ces dernières semaines, le ministère de la Santé affirme avoir anticipé les mesures de prévention nécessaires. Les agences régionales de santé, les préfectures et les collectivités territoriales ont été mobilisées afin de diffuser des messages de vigilance et d’accompagner les personnes les plus exposées aux risques liés aux fortes chaleurs.

Cependant, plusieurs syndicats de Santé publique France ainsi que le collectif « Santé publique en danger » ont dénoncé l’absence de diffusion d’une campagne nationale de prévention pourtant prête à être lancée avant l’arrivée de la canicule. Cette polémique intervient dans un contexte de réorganisation des missions de Santé publique France. Les inquiétudes portent notamment sur une possible réduction de l’autonomie scientifique de l’agence, alors que les experts s’accordent à considérer que les épisodes de chaleur extrême devraient devenir plus fréquents et plus intenses au cours des prochaines années.